Ile Wall Street ma paliwa do wzrostów? Spółki z S&P 500 notują rekordowy wzrost zysków od 2021 roku

Indeks S&P 500 znajduje się wciąż blisko historycznych maksimów, a po publikacji raportów przez 91% spółek z indeksu S&P 500 (na piątek, 15 maja), wg. danych Factset aż 84% firm pokazało zysk na akcję powyżej oczekiwań, a 80% przebiło prognozy przychodów. Łączna dynamika wzrostu zysków spółek z S&P 500 za I kwartał 2026 wynosi 27,7% rok do roku. Jeśli ten wynik się utrzyma, będzie to najwyższe tempo wzrostu od IV kwartału 2021 roku, kiedy wyniosło 32%.

Jeszcze 31 marca oczekiwany wzrost zysków za I kwartał wynosił 13%. Obecnie jest znacznie wyższy, ponieważ spółki raportują lepsze wyniki od prognoz, a analitycy podnoszą szacunki zysku na akcję w 10 sektorach.

Na II kwartał 2026 roku 38 spółek z S&P 500 przedstawiło negatywne prognozy zysku na akcję, a 42 spółki opublikowały pozytywne prognozy.

12-miesięczny wskaźnik cena/zysk oparty na prognozach dla S&P 500 wynosi 21,4. To poziom powyżej średniej z 5 lat, która wynosi 19,9, oraz średniej z 10 lat na poziomie 18,9 - trzeba jednak przyznać, że premia ta nie jest ogromna, biorąc pod uwagę silny wzrost rentowności i sprzedaży wśród amerykańskich przedsiębiorstw. Źródło: FactSet Sezon wyników za I kwartał 2026 potwierdza utrzymującą się siłę amerykańskich spółek, szczególnie w obszarze przychodów. Dynamika wzrostu sprzedaży systematycznie przyspieszała w ostatnich miesiącach, wsparta przez sektor technologiczny. Łączny wzrost przychodów spółek z S&P 500 za I kwartał 2026 wynosi obecnie 11,4% rok do roku. Jeśli wynik utrzyma się do końca sezonu wynikowego, będzie to najwyższa dynamika wzrostu przychodów od II kwartału 2022 roku, kiedy wyniosła 13,9%.

Oczekiwania dotyczące wzrostu sprzedaży były systematycznie podnoszone. Jeszcze 31 grudnia prognozowano wzrost przychodów na poziomie 8,2%, 31 marca było to już 9,9%, a obecnie wskaźnik wzrósł do 11,4%.

Wszystkie 11 sektorów indeksu S&P 500 raportuje dodatni wzrost przychodów rok do roku. Pięć sektorów osiąga dwucyfrową dynamikę wzrostu: technologie informacyjne, usługi komunikacyjne, sektor użyteczności publicznej, nieruchomości oraz sektor finansowy.

Najsilniejszy wzrost sprzedaży notuje sektor technologiczny, gdzie przychody rosną średnio o 29,2% rok do roku. Wśród branż technologicznych najwyższą dynamikę pokazują półprzewodniki i sprzęt do półprzewodników (+52%), hardware technologiczny (+28%), sprzęt elektroniczny (+24%), oprogramowanie (+19%), sprzęt komunikacyjny (+16%) oraz usługi IT (+8%).

Technologie informacyjne pozostają największym źródłem wzrostu przychodów dla całego indeksu S&P 500. Bez udziału tego sektora tempo wzrostu sprzedaży dla indeksu spadłoby z 11,4% do 9,0%.

Analitycy oczekują jednak stopniowego spowolnienia dynamiki przychodów w drugiej połowie 2026 roku. Prognozy dla S&P 500 zakładają wzrost sprzedaży na poziomie 11,4% w II kwartale, 10,1% w III kwartale oraz 9,7% w IV kwartale 2026 roku. Źródło: FactSet Amerykańskie spółki nadal utrzymują bardzo wysoką dynamikę wzrostu zysków mimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Szczególnie mocno wyróżniają się sektory technologiczny oraz komunikacyjny, które pozostają głównym motorem wzrostu dla całego indeksu S&P 500. Jeśli obecny poziom utrzyma się do końca sezonu wynikowego, będzie to najwyższy odsetek spółek z pozytywnym zaskoczeniem wynikowym od I kwartału 2022 roku, kiedy wskaźnik osiągnął 84%.

Średnia skala pozytywnego zaskoczenia wynikami wynosi obecnie 7,1%. To wynik wyższy od średniej 5-letniej wynoszącej 7,3%, ale poniżej średniej 10-letniej na poziomie 7,1%.

Największy wpływ na wzrost prognoz zysków miały spółki z sektora technologicznego. Szczególnie mocno wyróżniały się firmy określane jako „Magnificent 7”, czyli Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft i Nvidia.

Łączna dynamika wzrostu zysków dla S&P 500 wzrosła do 27,7% rok do roku. Jeszcze tydzień wcześniej wynosiła 27,6%, a 31 marca oczekiwano wzrostu na poziomie 13,0%.

Dziesięć z jedenastu sektorów indeksu raportuje wzrost zysków rok do roku. Siedem sektorów osiąga dwucyfrową dynamikę wzrostu, na czele z technologią, usługami komunikacyjnymi, materiałami oraz sektorem dóbr konsumenckich.

Jedynym sektorem notującym spadek zysków pozostaje sektor ochrony zdrowia.

W obszarze przychodów 80% spółek przebiło oczekiwania analityków. To wynik wyższy od średniej 5-letniej wynoszącej 70% oraz średniej 10-letniej na poziomie 67%.

Łączna dynamika wzrostu przychodów dla S&P 500 wynosi obecnie 11,4%, wobec 11,3% tydzień wcześniej oraz 9,9% na koniec marca.

Największy wpływ na poprawę dynamiki przychodów miały spółki z sektora użyteczności publicznej, natomiast od końca marca najmocniej wspierały wzrost sektory komunikacyjny, finansowy, przemysłowy, technologiczny oraz ochrony zdrowia. Źródło: FactSet US500 (D1 interwał) Indeks S&P 500 notowany jest w pobliżu 7500 punktów, a giełda przyjęła z euforią świetny sezon wyników amerykańskich firm. Istotnym wsparciem w krótkim terminie pozostają okolice 7100 punktów (EMA50), podczas gdy EMA200 (czerwona linia) przebiega przy 6800 punktów. Źródło: xStation5

