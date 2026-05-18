US Open: Rynek w zawieszeniu przed raportem Nvidii

Główne amerykańskie indeksy giełdowe rozpoczęły sesję w mieszanych nastrojach, a kierunek rynku pozostaje ograniczony i pozbawiony wyraźnej dominującej tendencji. Dow Jones Industrial Average notuje lekkie spadki, podobnie jak S&P 500, podczas gdy Nasdaq Composite oscyluje wokół zera, co wskazuje na brak jednolitego impulsu na szerokim rynku.

Zmiany indeksów są niewielkie, co sugeruje ostrożne podejście inwestorów i wyczekiwanie na nowe sygnały. Nastroje na Wall Street pozostają względnie stabilne mimo utrzymującej się niepewności w tle makroekonomicznym i geopolitycznym. Rynek sprawia wrażenie poruszającego się w warunkach ograniczonej widoczności, gdzie krótkoterminowe dane i przepływy kapitału wpływają na zmienność, ale nie zmieniają szerszego obrazu rynku.

Inwestorzy w dużej mierze zdyskontowali już informacje po spotkaniu na linii USA i Chiny w Pekinie. Szczyt nie przyniósł przełomowych ustaleń, które mogłyby istotnie zmienić układ sił w relacjach handlowych czy technologicznych. Komunikaty obu stron ograniczyły się do ogólnych deklaracji kontynuacji dialogu oraz ostrożnych sygnałów dotyczących częściowego otwarcia wybranych kanałów współpracy. W praktyce rynek odebrał to bardziej jako brak negatywnej niespodzianki niż realny postęp, co w obecnym otoczeniu również bywa interpretowane jako forma stabilizacji.

W tle pozostają również napięcia geopolityczne związane z Iranem, które regularnie powracają do narracji rynkowej jako potencjalne źródło wzrostu zmienności. W przestrzeni medialnej pojawiają się wypowiedzi oraz spekulacje dotyczące możliwej eskalacji retoryki ze strony amerykańskiej administracji, co okresowo przekłada się na ruchy na rynku ropy naftowej oraz w szerszym koszyku aktywów ryzykownych. Mimo to na obecnym etapie nie jest to czynnik, który w sposób trwały definiuje kierunek wycen na Wall Street, a raczej element podtrzymujący podwyższoną czujność inwestorów.

Najważniejszym filarem utrzymującym pozytywny sentyment pozostaje sektor technologiczny, a w szczególności branża półprzewodników. To właśnie ten segment rynku pełni dziś rolę głównego motoru indeksów, kompensując słabsze nastroje w innych częściach rynku i podtrzymując narrację wzrostową. W praktyce technologia nadal nadaje ton całemu rynkowi, a pozostałe sektory w dużej mierze dostosowują się do jej dynamiki.

W centrum uwagi inwestorów znajduje się NVIDIA, która opublikuje wyniki kwartalne w najbliższą środę. Oczekiwania wobec raportu pozostają bardzo wysokie, a rynek wycenia nie tylko wyraźne przebicie prognoz, ale również dalsze potwierdzenie trwałości cyklu inwestycyjnego związanego ze sztuczną inteligencją oraz rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. W tym kontekście NVIDIA pełni rolę barometru całej narracji AI, która w ostatnich miesiącach była jednym z kluczowych motorów wzrostów w sektorze technologicznym.

Ewentualne rozczarowanie po stronie wyników lub prognoz mogłoby wywołać reakcję wykraczającą poza pojedynczą spółkę. W takim scenariuszu rynek mógłby przejść w bardziej defensywny tryb, a realizacja zysków objęłaby szerszy koszyk spółek technologicznych, które w ostatnim czasie korzystały z silnego momentum. Wysokie oczekiwania sprawiają, że przestrzeń na błąd pozostaje ograniczona, a nawet umiarkowanie słabsze dane mogą zostać odebrane jako pretekst do korekty.

Żródło: xStation5

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) oscylują dziś w okolicach zera, co wskazuje na wyraźną ostrożność rynku i brak zdecydowanego kierunku na początku sesji. Nastroje pozostają powściągliwe w obliczu braku przełomów w relacjach USA–Iran oraz narastającej retoryki wojennej, która podnosi poziom niepewności na rynkach i skłania inwestorów do redukcji ryzyka.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Citi podniosło ceny docelowe dla Intela(INTC.US) i AMD(AMD.US), wskazując na lepsze perspektywy dla rynku CPU niż wcześniej zakładano. Analitycy oczekują silniejszego wzrostu popytu, napędzanego przez rozwój AI i rozbudowę centrów danych, co wspiera pozytywne nastawienie do obu spółek. Jednocześnie Intel znalazł się w centrum uwagi po wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że w kontekście wcześniejszych rozmów dotyczących zaangażowania rządu USA w spółkę „powinien był zażądać więcej”.

Arm Holdings (ARM.US) lekko traci na początku sesji z powodu trwającego w USA dochodzenia antymonopolowego. Regulatorzy analizują, czy spółka nie wykorzystuje swojej dominującej pozycji w licencjonowaniu technologii półprzewodnikowych w sposób ograniczający konkurencję, na przykład poprzez utrudnianie dostępu do kluczowych licencji lub pogarszanie warunków ich udostępniania. Postępowanie dotyczy również potencjalnego konfliktu interesów w związku z rozwojem przez Arm własnych projektów układów scalonych.

Ryanair(RYAAY.US) opublikował lepsze od oczekiwań wyniki, notując wzrost zysku netto o ok. 40% do 2,26 mld euro oraz 11% wzrost przychodów do 15,5 mld euro, wspierany wyższymi cenami biletów i solidnym popytem na podróże. Liczba pasażerów wzrosła o 4%, a kontrola kosztów dodatkowo wsparła rentowność. Mimo mocnych rezultatów spółka zwraca uwagę na niepewne otoczenie, m.in. ceny paliw i czynniki geopolityczne.

Najważniejsze informacje dla inwestorów