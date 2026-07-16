Netflix (NFLX.US) opublikuje wyniki za drugi kwartał po zakończeniu czwartkowej sesji na Wall Street. Dla inwestorów będzie to jeden z najważniejszych raportów sezonu, ponieważ spółka ma za sobą wyjątkowo trudny rok pod względem sentymentu rynkowego. Od historycznego szczytu z czerwca 2025 roku akcje straciły około 45%, wymazując ponad 260 mld USD kapitalizacji, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy należały do najsłabszych spółek indeksu S&P 500. Po raz pierwszy od 2022 roku Netflix jest również wyceniany z dyskontem względem szerokiego rynku, wskaźnik forward P/E wynosi około 20, podczas gdy jeszcze rok temu przekraczał 30, a historyczna średnia spółki to około 51. Dla części inwestorów oznacza to atrakcyjniejszą wycenę, ale dla rynku najważniejsze pozostaje pytanie, czy spowolnienie wzrostu jest przejściowe, czy sygnalizuje wejście Netflixa w bardziej dojrzałą fazę rozwoju.

Najważniejsze pytania przed wynikami Netflixa. Na co Wall Street zwróci uwagę?

Sam raport finansowy prawdopodobnie nie będzie najważniejszym elementem czwartkowej publikacji. Po kilku kwartałach pogarszającego się sentymentu inwestorzy chcą przede wszystkim usłyszeć, czy Netflix jest w stanie ponownie przyspieszyć wzrost oraz utrzymać przewagę nad rosnącą konkurencją. Zdaniem wielu analityków właśnie komentarz zarządu i prognozy na kolejne kwartały mogą mieć większy wpływ na kurs akcji niż same wyniki za drugi kwartał. Według konsensusu Bloomberga rynek oczekuje:

Przychodów: 12,58 mld USD (+14% r/r)

(+14% r/r) Przychodów w USA i Kanadzie: 5,52 mld USD

Przychodów w regionie EMEA: 4,03 mld USD

Przychodów w Ameryce Łacińskiej: 1,51 mld USD

Przychodów w regionie Azji i Pacyfiku: 1,53 mld USD

Zysku na akcję (EPS): 0,79 USD

Zysku operacyjnego: 4,13 mld USD

Marży operacyjnej: 33%

Przepływów operacyjnych: 2,93 mld USD

Free Cash Flow: 2,72 mld USD

Jeszcze większą uwagę inwestorzy mogą jednak przyciągnąć prognozy na trzeci kwartał i cały rok. Konsensus zakłada obecnie 13,0 mld USD przychodów, 0,84 USD EPS oraz 33,5% marży operacyjnej w trzecim kwartale, natomiast w całym 2026 roku analitycy oczekują około 51,4 mld USD przychodów, 31,7% marży operacyjnej oraz ponad 13 mld USD wolnych przepływów pieniężnych. Rynek będzie szczególnie uważnie śledził cztery kwestie:

czy Netflix podniesie prognozy przychodów na cały rok 2026,

jakie wnioski przyniesie kolejna edycja raportu "What We Watched" , pokazującego rzeczywiste zaangażowanie użytkowników,

, pokazującego rzeczywiste zaangażowanie użytkowników, czy spółka planuje dalszy rozwój krótkich wideo oraz podcastów,

czy zarząd przedstawi nowe informacje dotyczące potencjalnych przejęć i strategii M&A.

Znacznie ważniejsze od samych liczb będzie jednak to, co zarząd powie o kolejnych kwartałach. Po słabszym pierwszym kwartale inwestorzy oczekują przede wszystkim podwyższenia prognoz. To właśnie guidance może zdecydować o kierunku notowań po publikacji wyników. Analitycy będą również uważnie śledzić komentarze dotyczące:

tempa wzrostu przychodów z reklam,

skuteczności walki z udostępnianiem kont,

nowych formatów krótkich materiałów wideo,

rozwoju podcastów,

ewentualnych przejęć i dalszej strategii M&A,

danych dotyczących czasu oglądania, które coraz częściej zastępują samą liczbę nowych subskrybentów jako główny wskaźnik kondycji platformy.

To może być najważniejszy raport Netflixa od lat

W ostatnich kwartałach inwestorzy coraz mniej koncentrują się na liczbie nowych abonentów, a coraz bardziej na zaangażowaniu użytkowników. Rosnąca konkurencja ze strony YouTube, Meta, krótkich formatów wideo oraz tradycyjnych mediów powoduje, że Wall Street chce zobaczyć, czy Netflix nadal potrafi skutecznie przyciągać uwagę widzów.

Część zarządzających uważa, że spółka wciąż pozostaje fundamentalnie bardzo silna. Netflix pozostaje najbardziej dochodową platformą streamingową na świecie, generuje miliardy dolarów wolnych przepływów pieniężnych i dzięki niższej wycenie jest dziś znacznie tańszy niż w poprzednich latach. Według Bloomberga 51 z 64 analityków rekomenduje kupno akcji, a średnia cena docelowa wynosi 112,51 USD, co implikuje około 53% potencjału wzrostowego względem obecnych notowań.

Jednocześnie rynek pozostaje ostrożny. Wielu inwestorów obawia się, że spowalniające zaangażowanie użytkowników może ograniczyć tempo wzrostu przychodów, a coraz większe wydatki na treści, rozwój reklam, sztuczną inteligencję oraz nowe formaty rozrywki będą wywierać presję na marże. Z tego względu najważniejszym elementem raportu może okazać się nie sam wynik za drugi kwartał, lecz odpowiedź zarządu na pytanie, w jaki sposób Netflix zamierza ponownie przyspieszyć wzrost w kolejnych latach. Jeśli spółka pokaże poprawę zaangażowania użytkowników i podniesie prognozy, obecna wycena może okazać się atrakcyjnym punktem wyjścia do odbudowy zaufania inwestorów. Jeśli jednak raport ponownie rozczaruje, rynek może uznać, że trwający od roku spadek nie jest jeszcze zakończony.