Niedobór pamięci do 2030? Pamięciożerna hossa może potrwać dłużej niż myślimy

Globalny rynek pamięci półprzewodnikowych wchodzi w nową, długofalową fazę niedoborów, która może utrzymywać się nawet do 2030 roku. Tak uważa przewodniczący SK Hynix, Chey Tae‑won, który w ostatnich wypowiedziach jasno wskazał, że rosnący popyt na pamięci DRAM i HBM, napędzany głównie przez sektor sztucznej inteligencji i hyperskalerów, wykracza daleko poza możliwości produkcyjne największych dostawców. To sygnał, że rynek nie zmaga się z krótkoterminową fluktuacją popytu, lecz ze strukturalnym niedoborem komponentów kluczowych dla najnowocześniejszych centrów danych i infrastruktury obliczeniowej.

W praktyce oznacza to, że firmy takie jak Micron Technology, Samsung Electronics i SK Hynix znajdują się w doskonałej pozycji. Popyt na pamięci jest tak wysoki, że ich portfele zamówień pozostają pełne, a perspektywy na kolejne kwartały wyglądają wyjątkowo solidnie. Już jutro rynki będą mogli przyjrzeć się wynikom kwartalnym Micronu, które według dotychczasowy prognoz potwierdzą wysoki wzrost przychodów i rekordowe marże w segmencie pamięci dla AI. To będzie dobry moment, aby dostrzec, jak mocne podstawy ma obecna hossa technologiczna, która cechuje się ogromnym zapotrzebowaniem na pamięci, co daje producentom pełną pewność w planowaniu przyszłości.

Samsung, jako globalny lider produkcji pamięci DRAM, skutecznie korzysta z tego trendu, równoważąc produkcję między segment konsumencki a pamięci HBM dla infrastruktury AI. Dzięki temu firma nie tylko czerpie korzyści ze wzrostu cen pamięci, ale jednocześnie utrzymuje silną pozycję wśród największych klientów, co daje jej wyjątkową stabilność przychodów. SK Hynix, który dostarcza pamięci HBM między innymi do Nvidii, również korzysta z tej sytuacji. Jego moce produkcyjne są w pełni wykorzystane, a popyt na produkty premium utrzymuje się na najwyższym poziomie. Wszystkie trzy firmy znajdują się więc w sytuacji komfortowej i mają pełną kontrolę nad swoim portfelem zamówień, co w naturalny sposób przekłada się na stabilność i przewidywalność wyników finansowych.

Obecny boom w sektorze pamięci pokazuje również, że całe środowisko technologiczne korzysta z wyjątkowo sprzyjających fundamentów. Dostęp do pamięci pozostaje fundamentem rozwoju nowoczesnej infrastruktury cyfrowej, usług chmurowych i sztucznej inteligencji. Wyjątkowo wysoki popyt oznacza, że producenci mogą liczyć na stabilne przychody, wzrost marż i możliwość podnoszenia prognoz na kolejne kwartały. Inwestorzy mogą patrzeć na sektor pamięci półprzewodnikowych z dużym spokojem, ponieważ zapotrzebowanie jest trwałe, a perspektywy rozwoju bardzo obiecujące.

W dłuższej perspektywie oznacza to, że hossa technologiczna oparta na pamięciach DRAM i HBM ma solidne fundamenty. Rynek pozostaje wyjątkowo „pamięciożerny”, a Micron, Samsung i SK Hynix mogą patrzeć w przyszłość z pewnością, że ich produkty będą nadal niezwykle pożądane. Stabilne portfele zamówień, silne marże i rosnące przychody dają tym firmom wyjątkową przewagę, a inwestorzy mogą liczyć na utrzymanie pozytywnego trendu w sektorze przez kolejne lata. Obecny okres to najlepszy dowód na to, że sektor pamięci półprzewodnikowych nie tylko rośnie w siłę, lecz również tworzy stabilne fundamenty dla dalszego rozwoju całego rynku technologicznego.

