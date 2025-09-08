czytaj więcej
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Niemieckie dane dotyczące produkcji przemysłowej zaskakują pozytywnie 💡

08:39 8 września 2025

Niemiecka produkcja przemysłowa (miesiąc do miesiąca) za lipiec wzrosła o 1,3%, przewyższając szacowane 1,0% i poprawiając się z poprzednich -1,9%, ze zrewidowaną poprzednią wartością -0,1%.

  • Produkcja przemysłowa (rok do roku) wzrosła o 1,5%, przekraczając szacowane -0,3% i poprawiając się z poprzednich -3,6%, ze zrewidowaną poprzednią wartością -1,8%.

Para EUR/USD odbiła się nieznacznie po tym, jak dane dotyczące niemieckiej produkcji przemysłowej znacznie przewyższyły oczekiwania, teoretycznie torując drogę do bardziej ostrożnego stanowiska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie polityki monetarnej.

Źródło:Destatis

 

 Źródło: Xstation

