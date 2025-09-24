Nieoczekiwany spadek oczekiwań biznesowych w Niemczech 🇩🇪 📉 Kurs EURUSD spada

Niemcy – niemieckie oczekiwania biznesowe na wrzesień:
- rzeczywiste 89,7; prognoza 92,0; poprzednie 91,6;
Niemcy – niemiecka ocena bieżąca na wrzesień:
- rzeczywiste 85,7; prognoza 86,5; poprzednie 86,4;
Niemcy – niemiecki indeks klimatu biznesowego Ifo we wrześniu:
- rzeczywisty 87,7; prognoza 89,3; poprzedni 89,0;
Słabszy raport Ifo dobrze wpisuje się w spadek odnotowany w ostatnich publikacjach PMI. Kurs EURUSD skorygował się o kolejne 0,1%, spadając poniżej 100-godzinnej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100, ciemnofioletowa krzywa).
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.