Nike spada 10% po wynikach do poziomu z 2015 roku 📉Kryzys kultowej marki?

Wyniki Nike (NKE.US) za fiskalny III kwartał 2026 wypadły lepiej od oczekiwań rynku, co inwestorzy odebrali jako sygnał, że spółka zaczyna skuteczniej stabilizować biznes mimo presji kosztowej i trudniejszego otoczenia operacyjnego. Po publikacji wyników kurs akcji wzrósł o 3% w handlu posesyjnym, ale finalnie walor stracił prawie 10%, spadając do 47 USD. Na pierwszy plan wysuwa się pozytywne zaskoczenie na poziomie zysku na akcję, lekko lepsza od prognoz sprzedaż oraz poprawa w obszarze zapasów, który w ostatnich kwartałach był jednym z kluczowych tematów dla rynku. Jednak raport nie był wolny od słabszych elementów. W szczególności presji na marże brutto związanej z taryfami w Ameryce Północnej oraz wyższymi kosztami operacyjnymi. Podobnie konferencja z analitykami wskazała na co najmniej kilka negatywnych sygnałów dla biznesu spółki. Zarząd na konferencji brzmiał tak, jakby odbicie nie zaczęło się jeszcze i miało dopiero nadejść za kilka kwartałów.
Wyniki Nike
- Zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,35 USD, wobec oczekiwanych 0,30 USD, co oznacza pozytywne zaskoczenie rzędu 16,7%.
- Przychody sięgnęły 11,3 mld USD, lekko powyżej konsensusu na poziomie 11,23 mld USD.
- Sprzedaż neutralna walutowo spadła o 3%, choć raportowo przychody pozostały stabilne rok do roku.
- Ameryka Północna pokazała relatywną odporność, notując 3% wzrost przychodów, podczas gdy pozostałe regiony wypadły słabiej.
- Marża brutto wyniosła 40,2%, co oznacza spadek o 130 punktów bazowych, głównie pod wpływem wyższych taryf celnych w Ameryce Północnej.
- Zapasy spadły o 1% rok do roku, co można uznać za umiarkowanie pozytywny sygnał po wcześniejszych problemach z nadmiarem towaru.
- Koszty SG&A wzrosły o 2%, przy czym wynik obciążyło około 230 mln USD kosztów odpraw.
- Efektywna stopa podatkowa wyniosła 20%.
- Na IV kwartał roku fiskalnego 2026 Nike prognozuje EPS na poziomie 0,19 USD.
- Spółka zakłada również stopniową poprawę przychodów w latach fiskalnych 2026 i 2027, co sugeruje, że zarząd liczy na bardziej stabilne odbicie po trudniejszym okresie.
- Zarząd podkreśla skuteczność działań typu “win now” w Ameryce Północnej, ale jednocześnie wskazuje, że presja ze strony taryf celnych i kontrola zapasów pozostaną kluczowymi obszarami zarządzania.
- Wśród najważniejszych ryzyk dla spółki pozostają: wpływ taryf na rentowność, ryzyko ponownego wzrostu zapasów, wahania kursowe oraz niepewność globalnej konsumpcji.
- Nike utrzymuje wypłatę dywidendy od 43 lat, a bieżąca stopa dywidendy wynosi 3,1%.
Co nie spodobało się Wall Street?
Przede wszystkim odbicie trwa dłużej, niż spodziewali się inwestorzy. To chyba najważniejszy negatywny sygnał z całego calla. Zarząd kilka razy wprost przyznał, że „comeback is taking longer than we would like” i że część działań zajmuje więcej czasu niż oczekiwano. To wydłuża okres presji na wyniki, zwiększa ryzyko wykonania planui obniża wiarygodność tempa poprawy, które rynek lubi dyskontować wcześniej.
- Przychody pod presją, a oczekiwania wciąż ostrożne. Nike podał, że: w Q3 przychody były płaskie i -3% w neutralnej walucie. W kolejnym kwartale (fiskalnym Q4) spodziewa się spadku przychodów o -2% do -4%, W kolejnych miesiącach do końca roku kalendarzowego wzrost przychodów ma mieć niskie, jednoprocentowe wartości. Zatem fima nadal nie wróciła do realnego wzrostu, a poprawa ma być bardzo nierówna geograficznie i segmentowo.
- Sprzedaż w Wielkich Chinach spada i będzie ciążyć spółce. Przychody w kwartale spadły o 10% r/r, sprzedaż hurtowa o -13%, a sprzedaż w Nike Digital aż o -21%. Co więcej, spółka oczekuje -20% spadku przychodów w regionie. Zarząd nie kryje, że w Chinach odbicie może się nie odbyć szybko, a to niepokojące, bo Chiny były historycznie jednym z kluczowych motorów wzrostu Nike.
- Sprzedaż sportowego obuwia, odzieży i sprzętów spadła i choć na tle pozostałych segmentów Nike wygląa solidniej, stanowi mniej niż połowę przychodów firmy. Wall Street może się obawiać, że Nike pokazuje pojedyncze sukcesy w runningu czy footballu, ale core lifestyle/sportswear nie został jeszcze naprawiony.
Wreszcie w ostatnim kwartale marża brutto spadła o 130 pb do 40,2%, a jednym z głównych powodów były wyższe taryfy w Ameryce Północnej, które zabrały 300 pb. W Q4 marża ma dalej być pod presją: spółka oczekuje spadku o 25–75 pb, mimo sekwencyjnej poprawy. Sprzedaż w Nike Direct spadła o -7%, a w Nike Digital o -9%. W Europie i Afryce (EMEA) spadek sprzedaży w digitalu (e-commerce) wyniósł -6%.. Poprawa marży jest odłożona w czasie, a firma nadal działa w środowisku wysokich promocji i markdownów,
Źródło: xStation5
