Największe IPO w historii? SpaceX może zmienić wszystko🚀

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- Co musi wiedzieć każdy inwestor?
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🚀 SpaceX szykuje się do największego IPO w historii. Wycena sięgająca nawet 1,75 bln USD budzi ogromne emocje, ale też wiele pytań. Czy inwestorzy kupują dziś jeden z najlepszych biznesów technologicznych świata, czy przede wszystkim wizję Elona Muska?
📌 Z filmu dowiesz się:
- Czy warto zainteresować się akcjami SpaceX?
- Jaką rolę odgrywa Starlink?
- Dlaczego AI może być kluczowe dla przyszłości spółki?
- Czy 1,75 biliona dolarów to realna wycena?
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