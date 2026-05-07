NOK mocno w górę po podwyżce Norges Banku

Wbrew oczekiwaniom większości ekonomistów, Norges Bank zdecydował się na podwyższenie stóp procentowych o 25 pb., w wyniku czego stopa referencyjna wzrosła do poziomu 4,25%. Norges Bank jest tym samym pierwszym dużym europejskim bankiem centralnym, który zdecydował się na posniesienie stóp. Uprzednio na pauzę zdecydowały się EBC, BoE oraz Riksbank.



W reakcji na ruch korona norweska umocniła się o ok. 0,5% względem referencyjnego euro, odrabiając znaczną część poniesionych wczoraj strat, będących w dużej mierze pokłosiem spadków cen surowców energetycznych.

Źródło: xStation, 07.05.2026



Podwyżka ma za zadanie przede wszystkim zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne, zwłaszcza w obliczu dość uporczywej inflacji bazowej, która pozostała w marcu na poziomie 3% oraz wciąż podwyższonej dynamiki płac, która w wielu sektorach przekracza 4% w ujęciu rocznym. W komunikatach oficjeli brak jasnych deklaracji odnośnie kolejnych ruchów.

Posiedzeniu nie towarzyszyła nowa projekcja stóp procentowych. Ta z marca sugerowała jedną podwyżkę przed końcem roku - w obecnych warunkach prawdopodobnym wydaje się jednak to, że bank będzie kontynuował w najbliższych miesiącach zacieśnianie. Podwyżka na czerwcowym (18.06) posiedzeniu jest przez rynki niemal w peni wyceniona. Scenariusz bazowy stanowi kolejny ruch w górę we wrześniu.



