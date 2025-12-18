Norges Bank utrzymuje stopy bez zmian i nie śpieszy się z kolejnymi obniżkami

- Norges Bank utrzymuje stopy procentowe bez zmian
- Norges Bank utrzymuje stopy procentowe bez zmian
- Norges Bank nie będzie się spieszył z obniżkami
- Inflacja ma dojść do celu dopiero w 2028 roku
- EURNOK traci wyraźnie po decyzji
Zgodnie z oczekiwaniami Norges Bank utrzymał stopy procentowe bez zmian. Główna stopa to obecnie 4,0%. Norges Bank minimalnie zmienia prognozy gospodarcze, choć nie dają one wyraźnej zmiany ogólnego obrazu:
- Inflacja CPI za 2025 rok na poziomie 3,1%, zgodnie z wrześniową prognozą
- Inflacja CPI na 2,7% w 2026 roku, w porównaniu do 2,8% z września
- Inflacja CPI na 2,4% w 2026 roku w porównaniu do 2,3% z września
- PKB w 2025 roku na poziomie 1,6% przy 2,0% we wrześniu
- PKB w 2026 roku na poziomie 1,3% przy 1,5% we wrześniu
- PKB w 2027 roku na poziomie 1,3% bez zmian w stosunku do września
Norges Bank wyraźnie obniżył prognozy gospodarcze i wskazuje, że jeśli dane będą zgodne z prognozami, przewiduje 1 lub 2 obniżki w przyszłym roku, ale nie ma pośpiechu, aby je wprowadzać dosyć szybko. Sam Norges Bank oczekuje, że inflacja sięgnie celu 2% dopiero w 2028 roku, dlatego nie ma też pośpiechu, aby stopy procentowe wyraźnie obniżać. Rynek daje jedynie 65% szans na obniżki w lipcu przyszłego roku. Brak pośpiechy w obniżka powoduje umocnienie korony norweskiej w stosunku do euro. Samo euro traci również nieco przed decyzją EBC wobec możliwej zmiany wydźwięku decyzji (choć stopy procentowe z pewnością będą utrzymane, jak przewiduje to rynek).
