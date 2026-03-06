czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:07 · 6 marca 2026

🔴Czy Europie starczy gazu❓ - Poranne webinarium (06.03.2026)

Mateusz Czyżkowski
·

Financial Market Analyst

Najważniejsze wnioski
  • Rozpoczynamy o godzinie 08:30

Video poniżej:

 

6 marca 2026, 19:57

Podsumowanie dnia: Indeksy i kryptowaluty tracą wobec wzrostu cen ropy🚩Złoto i dolar w górę
6 marca 2026, 18:43

Ropa zyskuje 11% wobec eskalacji konfliktu w Iranie 📈Strach na giełdzie
6 marca 2026, 18:30

PILNE: Iran sygnalizuje gotowość ataku na Europę, jeśli EU włączy się do wojny na Bliskim Wschodzie
6 marca 2026, 18:13

Bitcoin wraca do spadków 📉 Ethereum traci 5%

