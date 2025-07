Novo Nordisk spada o 16% po obniżeniu prognozy na cały rok finansowy 🚨

Akcje Novo Nordisk (NOVOB.DK) spadły o około 16% w związku z obniżeniem przez spółkę prognozy sprzedaży i zysku operacyjnego na cały rok 2025. Wcześniej inwestorzy mieli wyższe oczekiwania co do tempa wzrostu Novo Nordisk, ale zaktualizowane prognozy przewidują obecnie wzrost sprzedaży w przedziale 8–14% w skali roku, co jest wynikiem poniżej wcześniejszych prognoz (13–21%).

Dzisiejsze zmiany wynikają głównie ze słabszej niż oczekiwano sprzedaży leku Wegovy na amerykańskim rynku leków przeciw otyłości. Zaktualizowane prognozy sprzedaży wskazują w szczególności na zmniejszenie oczekiwań dotyczących wzrostu sprzedaży leku Wegovy w Stanach Zjednoczonych, a także wolniejsze niż oczekiwano tempo ekspansji rynkowej i silniejszą konkurencję, zwłaszcza ze strony konkurencyjnego leku Zepbound firmy Eli Lilly. Co więcej sprzedaż jest niska wobec postępującej sprzedaży nielegalnych podróbek leku firmy.



Akcje NOVOB powróciły do najniższego poziomu od wielu lat po obniżeniu prognoz. Źródło: xStation