🔴Nowa era w Rezerwie Federalnej: Kevin Warsh przejmuje stery. US30 powyżej 50 tysięcy!

Dzisiejsze zaprzysiężenie Kevina Warsha na szefa Rezerwy Federalnej przez Donalda Trumpa to publiczny manifest głębokiej reformy amerykańskiego banku centralnego. Słowa prezydenta USA z ceremonii jasno definiują, czego Biały Dom oczekuje od nowego przewodniczącego i z jakim programem Warsh wchodzi do instytucji. Źródło: Associated Press Kluczowe filary doktryny Trumpa i Warsha Koniec z forward guidance : Zapowiedź Trumpa, że Warsh ograniczy praktykę tzw. forward guidance (wyprzedzających deklaracji), to zapowiedź rewolucji w komunikacji z rynkami. Dotychczas Fed komunikował swoje ruchy z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, co zdaniem krytyków (w tym Warsha) uzależniło bank centralny od humorów Wall Street i odebrało mu elastyczność. Fed pod nowym przywództwem ma przestać „prowadzić inwestorów za rękę” i stać się bardziej nieprzewidywalny, reagując na napływające dane, a nie na własne, dawno zarysowane obietnice. Warsh wskazywał również wcześniej, że sam Fed może również podejmować decyzję zgodnie ze swoimi przewidywaniami, nie czekając na realizację ze strony faktycznych danych (jeśli jesteśmy pewni naszych prognoz, dlaczego nie reagujemy?

„Wzrost nie rodzi inflacji”: To fundament filozofii ekonomicznej tego duetu. Trump wprost rzucił wyzwanie konserwatywnemu spojrzeniu makroekonomicznemu, twierdząc, że silna, produktywna gospodarka może i powinna szybko rosnąć bez automatycznego wywoływania presji cenowej. Warsh ma udowodnić, że stymulowanie podaży i innowacji to lepszy lek na inflację niż dławienie popytu.

Wyrosnąć z długu zamiast zaciskać pasa: Trump zadeklarował: „Mamy dług, którym chcemy się zająć. Wyrośniemy z długu” . Oznacza to odrzucenie polityki wyrzeczeń na rzecz agresywnego pomnażania PKB, które relatywnie zmniejszy ciężar amerykańskiego zadłużenia. Do tego planu potrzebny jest jednak szef Fed, który nie podniesie kosztu pieniądza przy pierwszych oznakach ożywienia.

Powrót do „głównego mandatu”: Stwierdzenie Trumpa, że „Fed odszedł od swojej podstawowej misji” , to uderzenie w dotychczasową politykę angażowania się banku w kwestie poboczne. Dla Warsha powrót do korzeni oznacza skupienie się na stabilności dolara, ochronie systemu finansowego i odchudzaniu rozdętego do granic możliwości bilansu. Paradoks „całkowitej niezależności” Wystąpienie Trumpa obnaża klasyczny dla niego dualizm w podejściu do niezależnych instytucji: „Chcę, aby Warsh był całkowicie niezależny. Don't look at me, do your own thing” – zadeklarował prezydent, by chwilę później dodać: „Warsh rozumie, że kiedy gospodarka jest dobra, należy pozwolić jej rosnąć”. Ta wypowiedź precyzyjnie definiuje ramy owej „niezależności”. Warsh ma wolną rękę, dopóki jego działania wspierają silny wzrost gospodarczy. Dla nowego szefa Fed będzie to gigantyczne wyzwanie menedżerskie i wizerunkowe. Wchodzi do urzędu jako człowiek z mocnym mandatem od prezydenta, ale jego prawdziwym testem niezależności będzie moment, w którym twarde realia rynkowe wymusiłyby decyzje sprzeczne z polityczną agendą Białego Domu. Ograniczenie komunikacji za pomocą forward guidance może dać mu idealną zasłonę dymną do realizowania własnej, autonomicznej polityki bez ciągłego tłumaczenia się rynkom i politykom. Sam Trump podsumował, że rynek jest pozytywnie nastawiony do przyszłości, patrząc na rekordy Dow Jones Industrial Average, znacząco powyżej 50000 punktów.

