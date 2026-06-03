Nowy impuls dla Intela po sygnałach dotyczących popytu na CPU!

Intel jest dziś jednym z najmocniejszych komponentów indeksu po tym, jak inwestorzy pozytywnie zareagowali na najnowsze wypowiedzi dyrektora finansowego spółki. Jego komentarze dotyczące rosnącego popytu na procesory oraz postępów w rozwoju technologii 18A zostały odebrane jako potwierdzenie, że realizowana od kilku lat strategia odbudowy zaczyna przynosić coraz bardziej widoczne rezultaty.

Szczególnie istotne okazały się sygnały płynące z rynku centrów danych. Chociaż uwaga inwestorów od dłuższego czasu koncentruje się przede wszystkim na producentach układów wykorzystywanych do trenowania modeli sztucznej inteligencji, Intel zwraca uwagę, że rozwój AI napędza również zapotrzebowanie na tradycyjne procesory. To właśnie one stanowią niezbędny element infrastruktury obsługującej nowoczesne centra danych i współpracują z akceleratorami AI. Zdaniem rynku potwierdza to, że Intel może w większym stopniu uczestniczyć w trwającym boomie inwestycyjnym związanym ze sztuczną inteligencją, niż zakładano jeszcze kilka kwartałów temu.

Pozytywny odbiór znalazły także informacje dotyczące procesu technologicznego 18A, który jest jednym z kluczowych elementów planu odzyskania przez spółkę przewagi konkurencyjnej. Inwestorzy od miesięcy uważnie śledzą postępy w tym obszarze, ponieważ powodzenie projektu ma znaczenie nie tylko dla własnych produktów Intela, ale również dla rozwoju działalności foundry, czyli produkcji chipów dla zewnętrznych klientów. Każdy sygnał wskazujący na sprawną realizację harmonogramu i wzrost zdolności produkcyjnych ogranicza obawy związane z wykonaniem tej ambitnej strategii.

Dzisiejsza reakcja rynku pokazuje również zmianę nastawienia wobec całego sektora półprzewodników. Coraz więcej inwestorów dochodzi do wniosku, że korzyści płynące z ekspansji sztucznej inteligencji nie będą ograniczone wyłącznie do producentów najbardziej zaawansowanych akceleratorów. Na zwiększonych nakładach na infrastrukturę mogą zyskać także dostawcy procesorów, pamięci, rozwiązań sieciowych i usług produkcyjnych. W tym kontekście Intel zaczyna być postrzegany nie tylko jako spółka realizująca plan naprawczy, ale również jako potencjalny beneficjent kolejnej fali inwestycji technologicznych.

Dzisiejszy wzrost kursu jest więc efektem poprawy sentymentu wokół perspektyw biznesowych firmy. Inwestorzy otrzymali argumenty przemawiające zarówno za utrzymaniem silnego popytu na produkty Intela, jak i za dalszym postępem w realizacji strategicznych projektów, które mają zadecydować o pozycji spółki w kolejnych latach.