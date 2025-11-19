NVIDIA bije prognozy. Gigant na sterydach ratuje przyszłość sztucznej inteligencji

W efekcie publikacji wyników akcje Nvidii rosną w handlu pozasesyjnym o ponad 5%, a rynki biją brawo firmie, która po raz kolejny udowadnia, że jest niekwestionowanym liderem ery sztucznej inteligencji. W trzecim kwartale fiskalnym 2026 Nvidia dostarczyła spektakularny pokaz swojej siły i wizji, pokazując, że jej wpływ wykracza daleko poza wyniki finansowe. Przychody firmy osiągnęły rekordowe 57 miliardów USD, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z poprzednim kwartałem i aż 62% rok do roku. To nie są zwykłe liczby w raporcie, to dowód, że Nvidia stoi w samym centrum globalnej transformacji cyfrowej i realnie kształtuje przyszłość technologii. Zysk netto na poziomie niemal 32 miliardów USD oraz zysk na akcję rzędu 1,30 USD pokazują, że firma nie tylko rośnie w imponującym tempie, ale też pozostaje odporna na zmienne warunki makroekonomiczne, od rosnących stóp procentowych po globalną presję inflacyjną, a także zawirowania na arenie geopolitycznej.
Największym motorem tego triumfu pozostaje segment Data Center, który wygenerował rekordowe przychody w wysokości 51,2 miliarda USD, rosnąc o 25% kwartał do kwartału i aż 66% rok do roku. Architektura Blackwell redefiniuje możliwości GPU, zapewniając moc obliczeniową i efektywność energetyczną niezbędną do obsługi najbardziej zaawansowanych zastosowań sztucznej inteligencji. Dzięki strategicznym partnerstwom z OpenAI, Google Cloud, Microsoft i innymi gigantami technologicznymi, Nvidia stała się kluczowym architektem globalnej infrastruktury AI. Firma nie tylko rozwija technologie, ale realnie „ratuje świat” przed cyfrowym niedoborem mocy obliczeniowej, umożliwiając rozwój autonomicznych pojazdów, systemów rekomendacji, generatywnych modeli językowych i wizualnych oraz całej globalnej gospodarki cyfrowej.
Segment gamingowy potwierdza stabilność i siłę ekosystemu Nvidii, generując 4,3 miliarda USD przychodów mimo niewielkiego spadku o 1%. Technologie RTX oraz nowoczesne rozwiązania w oprogramowaniu nie tylko umacniają pozycję firmy w sektorze rozrywki, ale budują most między innowacjami dla biznesu i konsumentów.
Rentowność operacyjna pozostaje imponująca, osiągając 36 miliardów USD, co oznacza wzrost o 27% względem poprzedniego kwartału. To nie tylko dowód skutecznej strategii biznesowej, ale także wyraźny sygnał, że Nvidia potrafi łączyć dynamiczny wzrost przychodów z wyjątkową efektywnością operacyjną. Taki wynik pokazuje, że firma nie tylko generuje ogromne przychody, ale potrafi je skutecznie konwertować na realny zysk.
Perspektywy na czwarty kwartał są jeszcze bardziej spektakularne. Firma prognozuje przychody na poziomie około 65 miliardów USD przy marżach utrzymujących się w granicach 75%, co pokazuje przygotowanie do dalszego dynamicznego rozwoju i utrzymania rynkowej dominacji. Globalne trendy w sztucznej inteligencji, przyspieszona adopcja generatywnej AI, rozwój chmur obliczeniowych oraz cyfrowa transformacja przedsiębiorstw w Ameryce Północnej, Europie i Azji tworzą fundamenty do kolejnych sukcesów firmy, a Nvidia pozostaje w epicentrum tych zmian.
Wyniki Nvidii są znacznie więcej niż imponującymi danymi finansowymi. To opowieść o firmie, która wyznacza kierunek globalnej transformacji cyfrowej, toruje drogę nowym standardom w branży półprzewodników i technologii cyfrowych, a dzięki swoim przełomowym rozwiązaniom w dziedzinie AI dosłownie ratuje świat przed niedoborem mocy obliczeniowej niezbędnej do rozwoju kolejnej ery technologii. Nvidia udowadnia, że hossa technologiczna nie jest chwilową bańką, lecz trwałym, globalnym trendem wspartym rosnącym popytem na innowacyjne rozwiązania, masową adopcją AI i zdolnością do utrzymania przewagi konkurencyjnej na wiele lat.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
