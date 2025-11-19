Podsumowanie Dnia: Rynek próbuje odbić, cała nadzieja w Nvidia

- Amerykańska giełda próbuje korygować spadki przed wynikami Nvidia, jednak po początkowych wzrostach szybko wytraca impet. Na początku sesji kontrakty na NASDQ100 rosną o ponad 1,7% jednak z biegiem sesji redukują wzrosty do zaledwie 0,5%. Podobne ruchy wykonują S&P500 oraz Russel2000, które również oscylują wokół 0,5% wzrostów pod koniec sesji. Gorzej radzi sobie Dow Jones, który ogranicza wzrosty do 0,2%.
- Inwestorzy w USA i na świecie wstrzymują oddech oczekując na 2 kluczowe publikacje. Po zamknięciu sesji swoje wyniki opublikuje Nvidia. Gigant AI i podzespołów jest obecnie w centrum uwagi, wyniki spółki będą kluczowe dla rynku w celu zdeterminowania dalszej zasadności wycen spółek technologicznych i AI. Nawet niewielkie rozczarowanie może wyzwolić poważną korektę.
- Opublikowane również zostaną dziś minutki FOMC z ostatniego posiedzenia. Rynek jest przekonany, że wycenił już rzeczywistą ścieżkę obniżek na najbliższe miesiące, niejako godząc się już z brakiem obniżki w grudniu. Nieoczekiwany komentarz lub zmiana nastawienia może sprowokować rynek do korekty wycen i oczekiwań.
- Z USA napłynęły również dane o handlu i ropie. Deficyt handlowy powoli, ale konsekwentnie kurczy się od mniej więcej połowy roku — po znacznym zwiększeniu się na początku prezydentury donalda Trumpa. Zapasy ropy spadły znacznie powyżej oczekiwań jednak nieoczekiwanie wzrosły zapasy benzyny.
- Alphabet opublikował swój nowy model AI, który pozytywnie zaskoczył inwestorów i analityków. Kurs akcji giganta wzrósł o ok. 3%.
- Mieszane nastroje na sesjach w Europie, gdzie inwestorzy nie pokładają tak dużych nadziei w AI. Balans sentymentu jest wyrównany. Spadki o ok. 0,5% notują giełdy w UK oraz Włoszech. CAC40 utrzymał kurs w okolicy otwarcia. Lepiej wypadł DAX ze wzrostem o 0,2%. Liderem wzrostu okazał się WIG20 rosnący o prawie 2%.
- W Wielkiej Brytanii inflacja wciąż rośnie pomimo znikomego wzrostu gospodarczego. CPI wzrosło w ujęciu miesięcznym aż o 0,4%.
- Na rynku towarów rolnych wzrasta podaż. Kakao traci ponad 5%, Kawa oraz Soja ok. 2%.
- W segmencie surowców energetycznych — ropa tanieje o ponad 2%, co istotne — przed publikacją zapasów ropy w USA. Rośnie natomiast NATGAS, o ponad 4%.
- Stabilnie zachowuje się rynek metali szlachetnych. Złoto rośnie o niecałe 0,5%. Platyna i Srebro drożeją o kolejno 1,5% i 1%.
- Kontynuuje się załamanie rynku krypto. Szeroki rynek notuje kolejny dzień istotnych spadków. Bitcoin znalazł się poniżej 90,000 dolarów po raz pierwszy od Maja, tracąc tylko dziś ponad 4%. Jeszcze gorzej ma się Ethereum, które traci aż 7% i zatrzymuje się na poziomie 2880 dolarów.
- Na rynku walutowym, w segmencie dużych walut króluje dziś dolar, który umacnia się wobec większości par. Największy wzrost widoczny jest wobec Jena — który traci aż 0,8%, zaraz za nim traci też funt, bo aż 0,5%. Euro-dolar spada ok. 0,2%. Wśród mniejszych walut, wyraźną przecenę notuje dolar Nowozelandzki i Australijski, aż 1% i 0,6% przeceny wobec dolara.
