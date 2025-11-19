Constellation Energy i Three Mile Island — Atomowa przeszłość i przyszłość

Jeden z operatorów elektrowni jądrowych w USA — Constellation Energy otrzymał zgodę oraz finansowanie w wysokości miliarda dolarów na reaktywacje jeden z zamkniętych elektrowni jądrowych. Na fali tych informacji — wycena spółki rośnie o ponad 5%.
Amerykanom coraz bardziej w oczy zagląda zbliżający się kryzys energetyczny a Washington podejmuje się coraz bardziej desperackich kroków, by zapobiec skokowym wzrostom cen Energi lub nawet przerwom w dostawach.
Giganci technologiczni budują kolejne centra danych, skala i tempo jest bezprecedensowa, bezprecedensowe jest też zapotrzebowanie na energie. Ośrodki badawcze, firmy inwestycyjne oraz instytucje rządowe alarmują o nawet 3-cyfrowym wzrośnie zapotrzebowania, z samego tylko tytułu budowy centrów danych. Znacznie wzrośnie również zapotrzebowanie z powodu elektryfikacji pojazdów oraz coraz większych potrzeb na chłodzenie i grzanie co wymuszają postępujące zmiany klimatu.
Największe deficyty energii przewidywane są w rejonach Nowej Anglii oraz Texasu, to w okolicach tego pierwszego znajduje się — niesławna — elektrownia Three Mile Island.
Niesławna, gdyż elektrownia ta była epicentrum największej katastrofy jądrowej w historii USA.
Już niedługo elektrownia ta ma znów zacząć produkować Energię. Co ciekawe, mimo iż ponowne uruchomienie elektrowni odbywa się przy udziale funduszy rządu — to całość energii ma trafić bezpośrednio do centrów danych Microsoftu.
Z niedawnych działań rządu można wysnuć pewne wnioski. Jednym z nich jest, że do administracji i osób decyzyjnych docierać zaczyna fakt, że bez taniej energii elektrycznej nie jest możliwe wygranie rywalizacji z Chinami, a jednym realnym sposobem na uzupełnienie rosnącego niedoboru jest energia jądrowa.
Nastawienie to odzwierciedlają wyceny spółek. Operatorzy elektrowni, producenci komponentów, a nawet spółki wydobywcze notują w tylko w tym roku dwucyfrowe wzrosty:
- Cameco (CCJ.US) - YTD + 64%
- BWX Technologies (BWXT.US) - YTD +58%
- GE Vernova (GEV.US) - YTD +77%
Constellation Energy - CEG.US (D1)
