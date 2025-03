Nvidia: Czy konferencja GTC zmieni sentyment w stosunku do spółki?

Nvidia Corporation gigant branży półprzewodników, wchodzi w kluczowy okres swojej historii. Tuż przed coroczną konferencją GTC, która rozpoczyna się 18 marca 2025 roku, firma stoi przed szeregiem wyzwań, ale także ogromnych możliwości. Inwestorzy i analitycy z niecierpliwością oczekują na informacje, które rozwieją wątpliwości dotyczące nowego chipu AI Blackwell i potwierdzą, że Nvidia utrzyma swoją dominującą pozycję na rynku.

Wyniki finansowe: mocne wyniki w czasach rynkowych turbulencji

Wyniki finansowe Nvidii za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025 (zakończony w styczniu 2025 r.) były całkiem dobre. Przychody osiągnęły rekordowy poziom 39,3 mld USD, co oznacza wzrost o 78% rok do roku. Segment centrów danych, kluczowy dla Nvidii, wygenerował 35,6 mld USD przychodów, notując wzrost o 93% r/r. Zysk netto za cały rok fiskalny 2025 wyniósł 74,3 mld USD, a zysk na akcję osiągnął 0,89 USD, przewyższając oczekiwania analityków.

Mimo tych znakomitych wyników, akcje Nvidii doświadczyły sporej korekty. Akcje spółki od historycznego szczytu tracą ponad 20%, natomiast jeszcze kilka dni temu ten spadek wynosił ponad 30%. W dużej mierze spadki motywowane są niepewnością dotyczącą przyszłości rynku chipów, w związku z rozwojem modeli AI, które potrzebują mniej mocy obliczeniowej.

Blackwell i generatywna sztuczna inteligencja

Segment centrów danych pozostaje głównym motorem wzrostu Nvidii. To właśnie tu chip Blackwell, który ma trafić na rynek w kalendarzowym 2025 roku, może przynieść rewolucję. Popyt na GPU Nvidii napędzany jest przez dynamicznie rozwijający się rynek generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Według prognoz Bloomberg Intelligence, rynek ten ma ogromny potencjał wzrostu, osiągając wartość blisko pół biliona dolarów do końca dekady.

Źródło: Bloomberg Intelligence

Spółka Nvidia, jako lider rynku GPU, jest przygotowana, aby wykorzystać tę szansę. Firma prognozuje przychody w pierwszym kwartale 2026 roku na poziomie 43 mld USD, co byłoby kolejnym rekordem. Widać jednak, że w przypadku utrzymania udziału w rynku, popyt na produkty Nvidii powinien znacząco wzrosnąć w w kolejnych kilku latach, bazując na prognozach BI dotyczących usług AI.

Atrakcyjna wycena mimo krótkoterminowych ryzyk

Obecna cena akcji Nvidii (119 USD) sprawia, że wskaźnik PE Forward wynosi ok. 27, co sprawa, że spółka nie wydaje się już tak ekstremalnie droga jak jeszcze niedawno. Co więcej, biorąc pod uwagę zamówienia ze strony największych gigantów technologicznych, spółka ma zapewnione źródło dochodu na wiele lat do przodu. Mimo pewnych ryzyk, takich jak spadek marż czy ograniczenia eksportu, długoterminowe perspektywy Nvidii pozostają bardzo obiecujące.

GTC 2025: Co przyniesie przyszłość?

Konferencja GTC 2025, a w szczególności wystąpienie prezesa Nvidii, Jensena Huanga, będzie kluczowym wydarzeniem dla inwestorów. Analitycy oczekują, że firma przedstawi szczegóły dotyczące chipu Blackwell i rozwieje obawy związane z łańcuchem dostaw.

Despite the improvement in market sentiment, Nvidia stock is decreasing at the beginning of the week. Source: xStation5