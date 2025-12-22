Nvidia: potencjalna wysyłka H200 do Chin w centrum uwagi

NVIDIA znajduje się w punkcie, który może okazać się jednym z ważniejszych momentów dla wyceny spółki w nadchodzących kwartałach, zwłaszcza w kontekście relacji z chińskim rynkiem sztucznej inteligencji. Zgodnie z pojawiającymi się informacjami firma poinformowała wybranych klientów w Chinach o planach rozpoczęcia dostaw procesorów graficznych H200 w połowie lutego 2026 roku, jeszcze przed okresem Chińskiego Nowego Roku. Początkowe wolumeny mają pochodzić z już wyprodukowanych zapasów i obejmować od 5000 do 10000 modułów, co przekłada się na około 40000 do 80000 pojedynczych układów GPU. Choć H200 nie reprezentuje najnowszej generacji rozwiązań Nvidii, pozostaje on kluczowym narzędziem w treningu dużych modeli językowych oraz w obsłudze zaawansowanych zadań, szczególnie w środowiskach objętych ograniczeniami eksportowymi.
Plany te są bezpośrednim efektem zmiany podejścia Stanów Zjednoczonych do eksportu zaawansowanych technologii po objęciu władzy przez nową administrację na początku 2025 roku. Złagodzenie restrykcji w odniesieniu do wybranych produktów Nvidii otwiera firmie możliwość powrotu na jeden z największych globalnych rynków AI. W Chinach zapotrzebowanie na wydajne procesory graficzne znacząco przewyższa możliwości lokalnych dostawców, których rozwiązania pozostają wyraźnie mniej konkurencyjne od sprzętu dostarczanego przez Nvidie. W rezultacie dla wielu tamtejszych firm technologicznych układy H200 stanowią jedyną realną drogę do dalszego rozwoju zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji.
Rynki finansowe szybko zdyskontowały te informacje. W handlu przedsesyjnym akcje Nvidii zyskują ponad 1.5%, co wpisuje się w schemat reakcji obserwowany przy wcześniejszych doniesieniach dotyczących potencjalnego otwarcia eksportu do Chin.
Znaczenie Chin dla długoterminowej ścieżki wzrostu Nvidii pozostaje kluczowe. Prognozy wskazują, że w 2026 roku rynek ten może generować około 20% do 25%t globalnego popytu na procesory AI, co potencjalnie przekłada się na 15 do 20 miliardów USD przychodów. Najwięksi gracze tacy jak ByteDance, Alibaba Cloud oraz Tencent aktywnie zabiegają o szybkie decyzje regulacyjne, ponieważ dalszy rozwój ich platform opartych na sztucznej inteligencji wymaga dostępu do wysokowydajnej infrastruktury obliczeniowej. W wielu zastosowaniach lokalne układy pozostają zdecydowanie słabsze w porównaniu z rozwiązaniami Nvidii.
W scenariuszu bazowym stopniowe otwieranie chińskiego rynku może stać się jednym z kluczowych czynników wspierających wycenę Nvidii w pierwszej połowie 2026 roku. Oprócz realizacji dostaw z zapasów istotną rolę odegra zwiększanie mocy produkcyjnych od 2 kwartału oraz napływ nowych zamówień o wartości setek milionów USD. Potencjalne podpisanie długoterminowych kontraktów z największymi chińskimi odbiorcami bezwątpienia skłoni rynek do rewizji prognoz przychodów na kolejny rok fiskalny.
Jednocześnie otoczenie inwestycyjne pozostaje obarczone istotnym ryzykiem. Proces decyzyjny po stronie chińskich regulatorów nadal trwa, a władze starają się równoważyć import zaawansowanych technologii z polityką wspierania krajowych producentów. Dodatkowym źródłem niepewności są napięcia geopolityczne oraz obawy części amerykańskich decydentów dotyczące potencjalnych zastosowań zaawansowanych procesorów poza sektorem cywilnym.
Z perspektywy rynków informacje o możliwych dostawach chipów H200 do Chin są postrzegane jako niezwykle istotny czynnik biznesowy i sygnał zmiany otoczenia regulacyjnego wokół sektora AI. Sam fakt komunikacji Nvidii z chińskimi klientami oraz złagodzenia restrykcji eksportowych zwrócił uwagę inwestorów na znaczenie Chin w strukturze działalności spółki. W efekcie wątek chiński ponownie stał się jednym z kluczowych elementów rynkowej narracji wokół Nvidii, szczególnie w kontekście decyzji regulatorów i kolejnych raportów finansowych.
