Nvidia stawia na wszystkich. Cała „wielka trójka” HBM z certyfikacją dla Vera Rubin!

Oficjalne potwierdzenie przez Nvidię certyfikacji pamięci HBM4 od SK Hynix, Samsunga i Microna dla nadchodzącej platformy Vera Rubin to znacznie więcej niż tylko dobra wiadomość dla producentów pamięci. Z perspektywy rynku kluczowy jest sygnał wysłany przez samą Nvidię, która po raz pierwszy zdecydowała się oprzeć przyszłą generację swoich akceleratorów AI na pełnej dywersyfikacji dostawców tego strategicznego komponentu. W praktyce oznacza to ograniczenie ryzyka związanego z potencjalnymi niedoborami pamięci, większą elastyczność produkcyjną oraz silniejszą pozycję negocjacyjną wobec dostawców.
Decyzja ta jest również pośrednim potwierdzeniem bardzo wysokich oczekiwań dotyczących popytu na platformę Vera Rubin. Gdyby Nvidia spodziewała się umiarkowanej skali wdrożeń, mogłaby oprzeć produkcję na jednym lub dwóch partnerach. Dopuszczenie do programu całej „wielkiej trójki” producentów HBM sugeruje natomiast, że firma przygotowuje łańcuch dostaw na kolejną falę inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji. To szczególnie istotne, ponieważ w ostatnich latach ograniczona dostępność pamięci HBM była jednym z głównych wąskich gardeł całego rynku AI.
Dla rynku ważnym elementem tej układanki jest również powrót Microna do ścisłej czołówki dostawców. Jeszcze kilka miesięcy temu pojawiały się spekulacje, że spółka może nie sprostać wymaganiom technologicznym Nvidii dla HBM4. Uzyskanie certyfikacji stawia ją na równi z koreańskimi konkurentami i wzmacnia konkurencję w segmencie, który stał się jednym z najbardziej strategicznych obszarów branży półprzewodników. Równie istotny jest sukces Samsunga, który po problemach związanych z poprzednią generacją pamięci odzyskuje pozycję liczącego się dostawcy dla najbardziej zaawansowanych systemów AI.
Choć branżowi eksperci nadal zakładają, że największym beneficjentem pozostanie SK Hynix, utrzymując dominującą pozycję w dostawach HBM4, najważniejszy wniosek płynący z komunikatu Nvidii jest inny. Firma buduje zaplecze produkcyjne pod dalszy wieloletni wzrost rynku sztucznej inteligencji i chce mieć pewność, że tym razem ograniczeniem nie będzie dostępność kluczowych komponentów. Potwierdzenie kwalifikacji wszystkich trzech producentów HBM4 można więc traktować jako kolejny dowód, że boom inwestycyjny związany z AI nie tylko trwa, ale wchodzi w kolejną fazę skalowania, obejmującą już cały ekosystem dostawców półprzewodników.
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