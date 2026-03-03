PULS GPW: Indeksy toną pod ciężarem konfliktu

W całej Europie giełdy przeżywają dramatyczne załamanie wycen na fali obaw o dostawy surowców z Bliskiego Wschodu. Kontrakty na główny indeks GPW tracą prawie 3,5%.

Rynki wchodzą w drugi dzień notowań po inwazji USA na Iran. Inwestorzy poddają się panice i próbują oszacować straty dla gospodarek oraz spółek w Europie.

Przeceny dotykają największych spółek z indeksu WIG20 oraz spółek istotnie zależnych od cen nośników energii. Duże spółki tanieją, ponieważ inwestorzy zagraniczni redukują ekspozycję na rynkach wschodzących, oczekując na ustabilizowanie się sytuacji za granicą.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Cena indeksu gwałtownie przełamała linię trendu wzrostowego i zatrzymała się na bardzo silnej strefie oporu na poziomie 3270 punktów. Dla kupujących imperatywem jest dalsza obrona tego poziomu. W przypadku porażki popyt ma jeszcze szansę odzyskać inicjatywę przy zejściu do EMA100. Jeśli podaż odzyska inicjatywę i pokona również ten poziom, otwierają się możliwości korekty do poziomu FIBO 23,6, a nawet zejścia poniżej 3000 punktów.

Wiadomości ze spółek: