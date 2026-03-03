PULS GPW: Indeksy toną pod ciężarem konfliktu

W całej Europie giełdy przeżywają dramatyczne załamanie wycen na fali obaw o dostawy surowców z Bliskiego Wschodu. Kontrakty na główny indeks GPW tracą prawie 3,5%.
Rynki wchodzą w drugi dzień notowań po inwazji USA na Iran. Inwestorzy poddają się panice i próbują oszacować straty dla gospodarek oraz spółek w Europie.
Przeceny dotykają największych spółek z indeksu WIG20 oraz spółek istotnie zależnych od cen nośników energii. Duże spółki tanieją, ponieważ inwestorzy zagraniczni redukują ekspozycję na rynkach wschodzących, oczekując na ustabilizowanie się sytuacji za granicą.
W20 (D1)
Cena indeksu gwałtownie przełamała linię trendu wzrostowego i zatrzymała się na bardzo silnej strefie oporu na poziomie 3270 punktów. Dla kupujących imperatywem jest dalsza obrona tego poziomu. W przypadku porażki popyt ma jeszcze szansę odzyskać inicjatywę przy zejściu do EMA100. Jeśli podaż odzyska inicjatywę i pokona również ten poziom, otwierają się możliwości korekty do poziomu FIBO 23,6, a nawet zejścia poniżej 3000 punktów.
Wiadomości ze spółek:
- Rainbow Tours (RBW.PL): Prezes spółki skomentował ostatnie załamanie cen akcji spółki w reakcji na sytuację w Iranie. Jak twierdzi pan Maciej Szczechura, wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na operacje spółki jest ograniczony. Akcje spadają dziś o kolejne 2%.
- KGHM (KGH.PL): Polski konglomerat wydobywczy odnotowuje straty na akcjach w wysokości ok. 7%. Wynika to głównie ze spadków cen srebra i miedzi.
- Grupa Azoty (ATT.PL): W wyniku niepewności co do cen gazu rzecznik prasowy spółki poinformował, że spółka czasowo wstrzymuje przyjmowanie nowych zamówień na nawozy. Akcje tracą ponad 3%.
- Polenergia (PEP.PL): Dystrybutor energii elektrycznej publikuje wyniki. EBITDA w Q4 2025 wyniosła 107,9 mld zł, a akcje spółki rosną o ponad 2%.
