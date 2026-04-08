NZDUSD: jastrzębia decyzja RBNZ i taco trade wspierają kurs NZD 🚀

NZDUSD zyskiwał nawet do 2,00% po decyzji RBNZ, wspierany zarówno przez bardziej jastrzębi ton banku centralnego, jak i globalny ruch po deeskalacji napięć USA–Iran. Kurs kiwi osiągnął okolice 0,5844 (obecnie 0,5824). Inwestorzy odebrali decyzję jako jastrzębią pauzę. RBNZ podkreślił, że jeśli presja inflacyjna rozszerzy się poza energię i zacznie wpływać na płace, zachowania cenowe lub oczekiwania inflacyjne, konieczne mogą być zdecydowane i szybkie podwyżki stóp.

Sednem przekazu RBNZ jest to, że perspektywy inflacyjne się pogorszyły, nawet jeśli sytuacja wzrostowa nie uległa poprawie. Bank wskazał, że konflikt na Bliskim Wschodzie istotnie zmienił outlook poprzez zakłócenia łańcuchów dostaw i wzrost cen ropy oraz paliw, co przełoży się na wyższą inflację w krótkim terminie. Oficjalne prognozy zakładają inflację na poziomie 3,0% w marcu i 4,2% w czerwcu, czyli powyżej celu 1–3%, z głównymi kanałami transmisji przez transport, bilety lotnicze i żywność.

Jednocześnie RBNZ nie chce nadmiernie reagować na potencjalnie przejściowy szok podażowy. Bank podkreślił, że sytuacja różni się od tej z 2022 roku, ponieważ popyt w gospodarce jest obecnie znacznie słabszy, a niewykorzystane moce produkcyjne powinny ograniczyć efekty drugiej rundy inflacji. Ma to znaczenie, ponieważ aktywność krajowa pozostaje słaba: PKB rośnie minimalnie, warunki finansowe się zaostrzyły, a oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło. Innymi słowy, RBNZ stoi przed trudnym wyborem między rosnącą inflacją a wciąż kruchym ożywieniem.

Dlatego decyzja została odebrana jako jastrzębia mimo braku podwyżki. Komitet rozważał bardziej wyprzedzające działania, aby zapobiec odkotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych, ale ostatecznie zdecydował się poczekać na więcej danych. Pojawiają się również oczekiwania, że lipiec może być pierwszym możliwym terminem podwyżek, jeśli presja inflacyjna się utrzyma.

Tło rynkowe dodatkowo wzmocniło ruch NZD. Dwutygodniowe zawieszenie broni USA–Iran wywołało silne ruchy typu risk-on - kontrakty US500 wzrosły o około 2,5%, ceny ropy spadły, a dolar się osłabił. Wsparło to waluty cykliczne, jednak NZD wyróżniał się dzięki dodatkowemu krajowemu katalizatorowi. W momencie publikacji NZDUSD zyskuje 1,67%.