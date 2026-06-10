  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
11:52 · 10 czerwca 2026

Mocne spadki na GPW 🚨W20 traci prawie 2%

Kotrakt na WIG20 (W20) notuje dziś spadek o prawie 1,9%, a kasowy WIG20 taci blisko 1,45% wobec szerszego osłabienia sentymentów na światowych parkietach giełd - także w Europie. Akcje takich spółek jak LPP, Budimex, Grupa Kęty, Dino Polska, PGE i KGHM spadają w przedziale od 2 do 3%. Najmnoejsze spadki - w granicach 0,5% obserwujemy na akcjach Kruka i Żabki.

W20 (interwał D1)

Patrząc na sytuację techniczną indeksu, wskaźnik RSI istotnie się ochłodził spadając do 46 punktów. Indeks wyznaczył podwójny szczyt w pobliżu 3650 punktów a obecna, bardzo mocna czerwona świeca zatrzymuje się na poziomie 3520 punktów, gdzie widzimy reakcję cenową z ubiegłego piątku - po którym odbicie nie zostało utrzymane. Od kwietnia spadki poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) kończyły się kontrą kupujących - głębszy spadek mógłby sugerować test 3400 punktów.

 

Źródło: xStation5

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