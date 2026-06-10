Chiny: koszty produkcji gwałtownie rosną, a popyt konsumencki pozostaje słaby 🔔

Majowe dane inflacyjne z Chin pokazały jeszcze wyraźniejszy rozdźwięk między rosnącą presją kosztową po stronie producentów a ograniczoną siłą cenową po stronie konsumentów. Wzmacnia to obraz gospodarki, która wychodzi z okresu deflacji, ale wciąż nie weszła w fazę zdrowego wzrostu napędzanego popytem. Inflacja producentów (PPI) wzrosła do 3,9% r/r , przyspieszając z 2,8% w kwietniu i osiągając najwyższy poziom od lipca 2022 roku . Wzrost napędzały przede wszystkim wyższe ceny energii, metali oraz komponentów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

Inflacja konsumencka CPI wzrosła zaledwie o 1,2% r/r , zgodnie z odczytem z kwietnia, ale poniżej konsensusu wynoszącego 1,3% .

Inflacja bazowa spowolniła natomiast do 1,1% z 1,2% miesiąc wcześniej. Główny wniosek dla rynku jest taki, że Chiny mierzą się obecnie przede wszystkim z inflacją kosztową, a nie z szerokim wzrostem popytu. Dla inwestorów najważniejszym sygnałem jest rosnąca luka pomiędzy PPI a CPI, wskazująca na presję na marże chińskich przedsiębiorstw. Firmy płacą więcej za paliwa, energię elektryczną, metale nieżelazne, półprzewodniki i komponenty elektroniczne, jednak słaby popyt krajowy oraz silna konkurencja ograniczają możliwość przerzucania wyższych kosztów na konsumentów. Dodatkowo ceny żywności nadal ciążyły na inflacji konsumenckiej – ceny wieprzowiny spadły o około 16% r/r, obniżając inflację CPI o około 0,3 pkt proc.. Z drugiej strony wyraźniejsze wzrosty cen odnotowano w segmentach powiązanych z globalnymi trendami, takimi jak paliwa, sprzęt telekomunikacyjny, elektronika czy metale, co odzwierciedla wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz boomu inwestycyjnego związanego ze sztuczną inteligencją. Reakcja rynków była ostrożna, ale daleka od paniki. Chiński juan oddał wcześniejsze umocnienie wobec dolara po publikacji danych, natomiast rentowność 10-letnich chińskich obligacji skarbowych pozostała stabilna w pobliżu 1,7%. Dane mogą wspierać wybrane sektory związane z AI, elektroniką oraz surowcami, jednak są mniej korzystne dla szerokiego rynku akcji w Chinach, gdzie presja na marże i słaby popyt gospodarstw domowych pozostają istotnymi barierami.



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