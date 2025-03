Obawy o cła spychają indeksy w USA📉

Napi臋cia w perspektywie wojny handlowej przy膰miewaj膮 pozytywne dane o inflacji

Akcje ameryka艅skie pocz膮tkowo ros艂y w 艣rod臋 po tym, jak CPI wykaza艂 najwolniejszy wzrost koszt贸w mieszkaniowych od ponad trzech lat, jednak wzrosty szybko znikn臋艂y, gdy eskaluj膮ce napi臋cia handlowe przy膰mi艂y pozytywne dane o inflacji. Rynki, kt贸re wcze艣niej zyska艂y na oznakach spowolnienia inflacji, odwr贸ci艂y kierunek po og艂oszeniu przez Kanad臋 i Uni臋 Europejsk膮 odwetowych ce艂 wobec Stan贸w Zjednoczonych, co podkre艣la, 偶e obawy zwi膮zane z handlem zaczynaj膮 przewa偶a膰 nad popraw膮 sytuacji gospodarczej.

Og贸lny obraz inflacji si臋 poprawia

Og贸艂em ceny konsumpcyjne wzros艂y o 0,2% w por贸wnaniu z poprzednim miesi膮cem, co stanowi spadek wzgl臋dem styczniowego wzrostu o 0,5%. Odczyt ten jest ni偶szy ni偶 prognozy ekonomist贸w zak艂adaj膮ce wzrost o 0,3%. Roczna stopa inflacji wynios艂a 2,8%, w por贸wnaniu do 3% w styczniu, natomiast inflacja bazowa (z wy艂膮czeniem 偶ywno艣ci i energii) spad艂a do 3,1% rok do roku.

Kilka czynnik贸w przyczyni艂o si臋 do spowolnienia inflacji:

Indeks czynsz贸w wzr贸s艂 o 0,3% w lutym, utrzymuj膮c tempo ze stycznia

Ekwiwalent czynszu dla w艂a艣cicieli mieszka艅 wzr贸s艂 o 0,3% w skali miesi膮ca, bez zmian wzgl臋dem stycznia

Wzrost cen zakwaterowania聽znacz膮co spowolni艂, rosn膮c jedynie o 0,2% w lutym w por贸wnaniu do 1,4% w styczniu

Rynki spadaj膮 pomimo ulgi inflacyjnej

W wyra藕nym sygnale, 偶e obawy dotycz膮ce ce艂 przy膰miewaj膮 pozytywne dane gospodarcze, g艂贸wne indeksy gie艂dowe wymazuj膮 pocz膮tkowe wzrosty mimo lepszego od oczekiwa艅 raportu o inflacji. Kontrakty na S&P 500, kt贸re pocz膮tkowo wzros艂y o 1,3% po publikacji korzystnych danych CPI, odwr贸ci艂y kierunek i obecnie trac膮 od momentu publikacji danych prawie 1%. US100 spada o 0,5% od dziennych szczyt贸w, natomiast US30 jest ju偶 ponad 1% ni偶ej ni偶 po publikacji danych o inflacji.

Wyprzeda偶 na rynku nasili艂a si臋 po tym, jak Kanada og艂osi艂a nowe 25% c艂a odwetowe na oko艂o 30 miliard贸w dolar贸w ameryka艅skich produkt贸w, co by艂o reakcj膮 na decyzj臋 administracji Trumpa o na艂o偶eniu globalnych taryf na import stali i aluminium. Dodatkowo napi臋cia handlowe zwi臋kszy艂a Unia Europejska, przedstawiaj膮c plany wprowadzenia 50% ce艂 na burbon z Kentucky oraz motocykle Harley-Davidson od kwietnia. Kolejne c艂a na ameryka艅skie produkty 鈥 od gumy do 偶ucia po soj臋 鈥 maj膮 zosta膰 wprowadzone w po艂owie kwietnia, co mo偶e wp艂yn膮膰 na eksport USA o warto艣ci 24,5 miliarda dolar贸w.

Polityka Fed i perspektywy gospodarcze

Inwestorzy wci膮偶 w pe艂ni wyceniaj膮 pierwsz膮 obni偶k臋 st贸p procentowych o 25 punkt贸w bazowych w czerwcu, przy przewidywanych 73 punktach bazowych luzowania polityki monetarnej w ca艂ym 2025 roku. Ekonomi艣ci ostrzegaj膮 jednak, 偶e c艂a mog膮 skomplikowa膰 dalsze dzia艂ania Rezerwy Federalnej.

鈥濪zisiejszy ni偶szy od oczekiwa艅 odczyt CPI by艂 powiewem 艣wie偶ego powietrza, ale nikt nie powinien oczekiwa膰, 偶e Fed natychmiast zacznie obni偶a膰 stopy procentowe鈥 鈥 powiedzia艂a Ellen Zentner z Morgan Stanley Wealth Management. 鈥濬ed przyj膮艂 postaw臋 wyczekuj膮c膮 i bior膮c pod uwag臋 niepewno艣膰 dotycz膮c膮 wp艂ywu polityki handlowej i imigracyjnej na gospodark臋, b臋dzie chcia艂 zobaczy膰 wi臋cej ni偶 jeden miesi膮c sprzyjaj膮cych danych o inflacji.鈥

Niekt贸rzy ekonomi艣ci uwa偶aj膮, 偶e wzrost cen najmu b臋dzie nadal spowalnia艂 w tym roku, potencjalnie pod wp艂ywem bardziej rygorystycznej polityki imigracyjnej oraz trwaj膮cych napi臋膰 handlowych.

鈥濸olityka mo偶e dzia艂a膰 w obie strony 鈥 mniejsza imigracja oznacza ni偶szy popyt na mieszkania, ale tak偶e mniejsz膮 poda偶 si艂y roboczej w budownictwie, podczas gdy c艂a mog膮 wp艂yn膮膰 na koszty budowy i stanowi膰 przeszkod臋 dla nowych inwestycji鈥 鈥 zauwa偶y艂 Wolfe.

Implikowane ci臋cia st贸p procentowych. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.

C艂a rzucaj膮 cie艅 na perspektywy inflacyjne

艢rodowy pozytywny raport o inflacji w du偶ej mierze poprzedza ostatnie dzia艂ania prezydenta Trumpa dotycz膮ce ce艂, co oznacza, 偶e pe艂ny wp艂yw nowych taryf nie zosta艂 jeszcze uwzgl臋dniony w danych. USA na艂o偶y艂y dodatkowe 10% c艂o na chi艅skie towary na pocz膮tku lutego, jednak wiele innych ce艂 zosta艂o wstrzymanych lub nie wesz艂o w 偶ycie a偶 do marca.

Ekonomi艣ci Goldman Sachs niedawno podnie艣li swoj膮 prognoz臋 dla podstawowego wska藕nika inflacji Departamentu Handlu na czwarty kwarta艂 2025 roku do 2,9% z wcze艣niejszych 2,4%, g艂贸wnie z powodu przewidywanego wp艂ywu taryf.

Wraz z eskalacj膮 wojny handlowej, obawy rynkowe przesun臋艂y si臋 z inflacji na szersze zdrowie gospodarki. Ameryka艅ska Izba Handlowa przy UE ostrzeg艂a w 艣rod臋, 偶e ameryka艅skie c艂a na metale oraz 艣rodki odwetowe UE 鈥瀓edynie zaszkodz膮 miejscom pracy, dobrobytowi i bezpiecze艅stwu po obu stronach Atlantyku.鈥

US500 (interwa艂 D1)

US500 wymaza艂 wcze艣niejsze zyski po eskalacji napi臋膰 handlowych. Nied藕wiedzie b臋d膮 d膮偶y膰 do ponownego testu poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego, podczas gdy byki musz膮 odzyska膰 poziom 50% zniesienia Fibonacciego. RSI znajduje si臋 w strefie wyprzedania, a MACD kontynuuje nied藕wiedzi膮

殴r贸d艂o: xStation