US OPEN: Odbicie indeksów w oczekiwaniu na pierwszą obniżkę Fed w 2025 roku

Indeksy giełdowe na Wall Street rosną w pierwszych minutach handlu po zwiększeniu pewności inwestorów, co do cięcia stóp procentowych przed Fed we wrześniu

Donald Trump przedłuża okres zawieszenia wysokich ceł dla Chin na kolejny okres 90 dni

Chiny nakazują spółkom wstrzymanie się z zamówieniami chipów H20 od Nvidii ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa

Wyraźne wzrosty notowane były na spółkach związanych z produkcją konopi indyjskich po zapowiedzi Trumpa o prawdopodobnym uznaniu marihuany jako leku

Uwaga inwestorów była dzisiaj skupiona przede wszystkim na publikacji inflacji CPI z USA. Główny odczyt wypadł lekko poniżej na poziomie 2,7% r/r, natomiast inflacja bazowa wyżej na poziomie 3,1% r/r. Jednocześnie jednak ten odczyt nie powoduje cofnięcia oczekiwań na obniżki stóp procentowych ze strony Fed, nawet pomimo wciąż wysokiej i uporczywej inflacji bazowej. Rynek wycenia w ok. 90% obniżkę stóp ze strony Fed w trakcie wrześniowego posiedzenia.

We wtorkowym handlu przedsesyjnym na amerykańskim rynku dominowały wyraźne zmiany wartości akcji spółek z sektora technologicznego oraz producentów konopi indyjskich. Pozytywnie wyróżniły się przede wszystkim firmy AST SpaceMobile, który zyskuje ok. 10%, wspierane ambitnymi planami rozwoju satelitów i mocną perspektywą sprzedaży. Wyraźnie rośnie również szwajcarska spółka ON, która zyskuje na udziale w rynku względem Nike. Patrząc na największe firmy, należy zwrócić uwagę na Intel, który zyskał ponad 3%, co jest odzwierciedleniem pozytywnych komentarzy dotyczących spotkania z prezesem firmy i oczekiwań co do przyszłych kierunków rozwoju, zwłaszcza w obszarze półprzewodników i technologii przyszłości.

Kontrakty na US500 wybiły kluczowy opór przy 6420 punktów w momencie publikacji raportu CPI z USA. Na wykresie H1 obserwujemy kontynuację trendu wzrostowego oraz wybicie nowego wyższego szczytu.

Wiadomości ze spółek:

Spółka AST SpaceMobile (ASTS.US) zyskała na informacji o planowanym uruchomieniu 45-60 satelitów w najbliższych latach oraz dodatkowych kontraktach na etapie wczesnego rozwoju, co wpisuje się w rosnące zainteresowanie technologiami kosmicznymi. Spółka na otwarciu zyskuje ok. 10%

On Holding (ONON.US) zyskuje mocno na starcie wobec powiększenia perspektyw sprzedaży na cały rok fiskalny. Szwajcarski producent obuwia sportowego podniósł prognozy finansowe na cały rok, wskazując na silny wzrost sprzedaży w kanale direct-to-consumer. Warto jednak zauważyć, że szwajcarska spółka zajmująca się obuwiem i odzieżą sportową jest w nieco mniejszym stopniu narażona na cła, ze względu na to, iż 90% produkcji odbywa się w Wietnamie. Spółka na otwarciu zyskuje 15%

Intel (INTC.US) zyskuje na otwarciu handlu na nowojorskiej giełdzie. Jest to pokłosiem pozytywnym rozmów, które CEO spółki przeprowadził z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na przestrzeni zaledwie kilku dni sytuacja wokół Intela przeszła wyraźną zmianę - od ostrej krytyki i publicznego nawoływania do dymisji Prezesa spółki, po bardziej pojednawcze słowa, a nawet docenienie dotychczasowych osiągnięć. Uspokojenie napięć na linii polityka-biznes przekłada jest również na poprawę nastrojów inwestorów. Spółka na otwarciu zyskuje niemal 3,5%