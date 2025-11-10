Od listopada aż 40 milionów Amerykanów jest niedożywionych. Co to oznacza dla rynku?

Zamknięcie rządu, które obecnie trwa w Stanach zjednoczonych wynikające ze sporu o ustawę budżetową przedłuża się i oficjalnie stało się najdłuższym w historii USA. Wyprzedziło tym poprzednie zamknięcie rządu trwające 35 dni, które również należało do administracji Donalda Trumpa. Skutki gospodarcze, finansowe i społeczne zataczają coraz większe kręgi w gospodarce.

Najnowszy kryzys będący następstwem zamknięcia rządu to problem z finansowaniem programu „SNAP”, czyli „Supplemental Nutrition Assistance Program”. Program ten funkcjonuje jako dofinansowanie zakupów żywności dla Amerykanów, którzy nie są w stanie samodzielnie się wyżywić. Obecnie program ten obejmuje 42 miliony ludzi co stanowi ok. 12% populacji USA.

Program był w stanie funkcjonować przez jakiś czas z rezerw jednak te się wyczerpały. Skutki wstrzymania finansowania są jednak dużo bardziej poważne niż zepchnięcie dużej części populacji poniżej minimum egzystencjalnego. Program SNAP jest głęboko osadzoną częścią amerykańskiej gospodarki oraz społeczeństwa. Co imponujące, to że program SNAP jest jednym z najefektywniejszym programem tego typu w USA i na świecie.

Kosztuje on ok. 100 miliardów dolarów rocznie, ale za to każdy dolar tego programu generuje szacunkowo ok. 1,5-1,8 dolarów aktywności ekonomicznej.

Dodatkowo każdy miliard dolarów jest w stanie utrzymać ok.13,500 etatów.

Skutki zawieszenia programu będą rozchodzić się po gospodarce falami. Pierwszymi ofiarami będą oczywiście same osoby nim objęte. W drugiej kolejności skutki odczują spółki i sklepy detaliczne, które faktycznie realizowały zakupy w ramach SNAP. Jest to głównie WallMart i Kroger. Płatności SNAP to kilkanaście procent wszystkich wydatków na żywność w USA . Dla samego tylko Walmart oznacza to spadek przychodów o ponad 1,5 miliarda dolarów na miesiąc.

Znacznie zmniejszenie sprzedaży w sklepach detalicznych wywoła redukcje etatów i stworzy spiralę zapaści ekonomicznej w wielu społecznościach. To samo zjawisko będzie wywierać też presje na budżety stanowe. Najbiedniejsze w stany, w których sytuacja gospodarcza już jest zła, odczują skutki tych wydarzeń w sposób dużo bardziej dotkliwy.

Odkąd rynek zaczął dyskontować wstrzymanie płatności SNAP, Walmart stracił ponad 7% wyceny (ponad 57 miliardów dolarów kapitalizacji), podobnie stracił Kroger.

WMT.US (H4)

Źródło: xStation5

Bliższe spojrzenie na statystyki i pozycje polityczne danych stanów i partii w USA pozwala dostrzec formę fundamentalnej dysfunkcji amerykańskiego systemu i pozwala zrozumieć, dlaczego shutdown trwa pomimo oczywistych i coraz poważniejszych konsekwencji gospodarczych.

Przede wszystkim, orędownikami walki z większością form zabezpieczenia społecznego jest partia Republikańska, która obecnie kontroluje większość istotnych urzędów w USA. Każdy dzień, w którym zasiłki i subsydia nie są wypłacane jest uznawane w GOP za sukces sam w sobie.

Co umyka wielu komentatorom, zwłaszcza w Polsce to fakt, że od wspomnianego wsparcia socjalnego zależne są głównie stany biedne, czyli w znakomitej większości stany republikańskie. Stany głosujące na demokratów są średnio znacznie bogatsze i mniej zależne od zasiłków a rządy stanowe mają szereg rezerw i inicjatyw w miejsce płatności SNAP.