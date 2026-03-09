OIL: ceny szybują do 120 USD za baryłkę; Izrael bombarduje obiekty naftowe Iranu 📌

W weekend konflikt między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem gwałtownie się zaostrzył. Obie strony rozszerzyły działania militarne na infrastrukturę energetyczną oraz cele w regionie. Siły izraelskie przeprowadziły naloty na kilka irańskich obiektów naftowych w pobliżu Teheranu, trafiając co najmniej cztery magazyny paliw oraz centrum przeładunku ropy, co doprowadziło do dużych pożarów i zakłóceń w dostawach paliwa w stolicy.

Iran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi wymierzonymi w pozycje izraelskie oraz infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki Perskiej, w tym próbami uderzeń w duże instalacje naftowe i zakłady odsalania wody w sąsiednich państwach. Jednocześnie nasileniu uległy napięcia wokół Cieśniny Ormuz, gdzie ruch statków praktycznie zamarł po atakach na jednostki i groźbach wobec tankowców, co skutecznie zakłóciło trasę transportową odpowiadającą za około 20% globalnych dostaw ropy.

Eskalacja zbiegła się również z zakłóceniami produkcji w Iraku, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie dostawy ropy zaczęły się kumulować z powodu braku dostępu tankowców. Cena baryłki ropy brent po weekendowej eskalacji otworzyła się z 15% luką wzrostową, a następnie kotynuowała wzrosty do 119 USD za baryłkę (+29%).

Ceny ropy nieznacznie się cofnęły po doniesieniach, że kraje G7 oraz Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) rozważają skoordynowane uwolnienie awaryjnych rezerw ropy. Ministrowie finansów G7 przygotowują nadzwyczajne spotkanie w celu omówienia rezultatów gospodarczych oraz możliwości wspólnego uwolnienia strategicznych rezerw ropy koordynowanego przez IEA. Wstępne informacje wskazują, że rozważane jest uwolnienie 300–400 mln baryłek, co odpowiada około 25–30% globalnych strategicznych zapasów wynoszących około 1,2 mld baryłek. Dla porównania, skoordynowane uwolnienie rezerw podczas kryzysu Rosja–Ukraina w 2022 roku wyniosło około 240 mln baryłek, z czego mniej więcej połowę dostarczyły Stany Zjednoczone. Historycznie takie interwencje działają głównie jako tymczasowy bufor obniżający ceny o około 10–20 USD, zamiast trwale zmieniać równowagę podaży.

Ropa notuje tygodniowy wzrost porównywalny z tym podczas pandemii covid. Jednak należy pamietać, że poziomy w 2020 roku z jakich rozpoczynały się wzrosty były znacząco niższe, co pozwalało osiągnąć bardziej znaczące względne zmiany.

Ropa WTI od początku roku zyskuje już ponad 80% i jest to największy szok cenowy w analizowanym okresie.

W ujęciu miesięcznym ropa zyskuje już ponad 53%. Warto zwrócić uwagę, że cały wzrost cenowy związany z eskalacją konfliktu wystąpił już w marcu. Z tego względu w raporcie inflacyjnym CPI publikowanym w środę nie zobaczymy jeszcze efektów tego szoku.