OIL: ceny szybują do 120 USD za baryłkę; Izrael bombarduje obiekty naftowe Iranu 📌

W weekend konflikt między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem gwałtownie się zaostrzył. Obie strony rozszerzyły działania militarne na infrastrukturę energetyczną oraz cele w regionie. Siły izraelskie przeprowadziły naloty na kilka irańskich obiektów naftowych w pobliżu Teheranu, trafiając co najmniej cztery magazyny paliw oraz centrum przeładunku ropy, co doprowadziło do dużych pożarów i zakłóceń w dostawach paliwa w stolicy.
Iran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi wymierzonymi w pozycje izraelskie oraz infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki Perskiej, w tym próbami uderzeń w duże instalacje naftowe i zakłady odsalania wody w sąsiednich państwach. Jednocześnie nasileniu uległy napięcia wokół Cieśniny Ormuz, gdzie ruch statków praktycznie zamarł po atakach na jednostki i groźbach wobec tankowców, co skutecznie zakłóciło trasę transportową odpowiadającą za około 20% globalnych dostaw ropy.
Eskalacja zbiegła się również z zakłóceniami produkcji w Iraku, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie dostawy ropy zaczęły się kumulować z powodu braku dostępu tankowców. Cena baryłki ropy brent po weekendowej eskalacji otworzyła się z 15% luką wzrostową, a następnie kotynuowała wzrosty do 119 USD za baryłkę (+29%).
Ceny ropy nieznacznie się cofnęły po doniesieniach, że kraje G7 oraz Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) rozważają skoordynowane uwolnienie awaryjnych rezerw ropy. Ministrowie finansów G7 przygotowują nadzwyczajne spotkanie w celu omówienia rezultatów gospodarczych oraz możliwości wspólnego uwolnienia strategicznych rezerw ropy koordynowanego przez IEA. Wstępne informacje wskazują, że rozważane jest uwolnienie 300–400 mln baryłek, co odpowiada około 25–30% globalnych strategicznych zapasów wynoszących około 1,2 mld baryłek. Dla porównania, skoordynowane uwolnienie rezerw podczas kryzysu Rosja–Ukraina w 2022 roku wyniosło około 240 mln baryłek, z czego mniej więcej połowę dostarczyły Stany Zjednoczone. Historycznie takie interwencje działają głównie jako tymczasowy bufor obniżający ceny o około 10–20 USD, zamiast trwale zmieniać równowagę podaży.
Ropa notuje tygodniowy wzrost porównywalny z tym podczas pandemii covid. Jednak należy pamietać, że poziomy w 2020 roku z jakich rozpoczynały się wzrosty były znacząco niższe, co pozwalało osiągnąć bardziej znaczące względne zmiany.
Ropa WTI od początku roku zyskuje już ponad 80% i jest to największy szok cenowy w analizowanym okresie.
W ujęciu miesięcznym ropa zyskuje już ponad 53%. Warto zwrócić uwagę, że cały wzrost cenowy związany z eskalacją konfliktu wystąpił już w marcu. Z tego względu w raporcie inflacyjnym CPI publikowanym w środę nie zobaczymy jeszcze efektów tego szoku.
Przegląd rynkowy: Europejskie rynki akcji próbują odrabiać straty📈
PULS GPW: Umiarkowane spadki na fali europejskiego niepokoju
Wykres dnia: EURUSD, dlaczego euro traci wobec dolara?
Kontrakty na bydło pod presją 🚩 Strajk w JBS, droższa kukurydza i Bliski Wschód
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.