OIL.WTI zyskuje i testuje ważne wsparcie po danych EIA 📈

Zapasy ropy wg EIA: -2,295 mln baryłek vs +1,95 mln oczekiwane oraz +3,602 mln poprzednio.
- Zapasy benzyny: +0,223 mln baryłek vs +2,55 mln oczekiwane oraz +5,977 mln poprzednio.
- Zapasy destylatów: +0,329 mln baryłek vs -0,25 mln oczekiwane oraz +3,348 mln poprzednio.
Ceny ropy West Texas Intermediate rosną dziś w związku z napięciami geopolitycznymi oraz znacznie niższą od oczekiwań zmianą zapasów ropy (a także zapasów benzyny) opublikowaną przez EIA. Jak widać na wykresie poniżej, OIL.WTI zbliża się do poziomu EMA200 (czerwona linia), próbując odwrócić trend spadkowy.
Źródło: xStation5
