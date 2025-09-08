OPEC+ zwiększy wydobycie ropy o 137 kb/d w październiku 🛢️

OPEC+ podniesie wydobycie ropy o 137 kb/d w październiku, zaczynając odwracanie części z 1,65 mb/d dobrowolnych cięć, które miały obowiązywać do 2026 r., podczas gdy ~2,0 mb/d szerszych ograniczeń pozostaje w mocy.
Grupa już zwiększyła limity o ~2,5 mb/d między kwietniem a wrześniem, przechodząc od obrony cen do odzyskiwania udziałów w rynku. Ośmiu kluczowych członków (w tym Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, ZEA, Kuwejt, Kazachstan, Algieria, Oman) spotka się ponownie 5 października, aby ustalić politykę na listopad i zachowuje każdą opcję.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
W nadchodzących miesiącach przeważa scenariusz zwiększone podaży. Jeszcze przed ostatnim spotkaniem EIA prognozowała ~3 mb/d nadwyżki od października 2025 r. do końca 2026 r. Dodatkowy wzrost spoza OPEC+ (USA, Kanada, Argentyna) zwiększa prawdopodobieństwo realizacji scenariusza nadpodaży w IV kw./I kw. Arabia Saudyjska wydaje się najlepiej przygotowana do dodawania baryłek.
Reakcja cenowa na ropie była stonowana. Cena ropy traciła już na sesji w piątek w oczekiwaniu na spotkanie OPEC+ w niedzielę oraz w wyniku nieoczekiwanego wzrostu zapasów w USA. Cena OIL.WTI spadła do 61,50 USD za baryłkę. Jednak obecnie piątkowa wyprzedaż została praktycznie całkowicie odrobiona. W dniu dzisiejszym OIL.WTI zyskuje 1,40% do 62,85 USD.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.