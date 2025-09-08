OPEC+ zwiększy wydobycie ropy o 137 kb/d w październiku 🛢️

OPEC+ podniesie wydobycie ropy o 137 kb/d w październiku, zaczynając odwracanie części z 1,65 mb/d dobrowolnych cięć, które miały obowiązywać do 2026 r., podczas gdy ~2,0 mb/d szerszych ograniczeń pozostaje w mocy.

Grupa już zwiększyła limity o ~2,5 mb/d między kwietniem a wrześniem, przechodząc od obrony cen do odzyskiwania udziałów w rynku. Ośmiu kluczowych członków (w tym Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, ZEA, Kuwejt, Kazachstan, Algieria, Oman) spotka się ponownie 5 października, aby ustalić politykę na listopad i zachowuje każdą opcję.

W nadchodzących miesiącach przeważa scenariusz zwiększone podaży. Jeszcze przed ostatnim spotkaniem EIA prognozowała ~3 mb/d nadwyżki od października 2025 r. do końca 2026 r. Dodatkowy wzrost spoza OPEC+ (USA, Kanada, Argentyna) zwiększa prawdopodobieństwo realizacji scenariusza nadpodaży w IV kw./I kw. Arabia Saudyjska wydaje się najlepiej przygotowana do dodawania baryłek.

Reakcja cenowa na ropie była stonowana. Cena ropy traciła już na sesji w piątek w oczekiwaniu na spotkanie OPEC+ w niedzielę oraz w wyniku nieoczekiwanego wzrostu zapasów w USA. Cena OIL.WTI spadła do 61,50 USD za baryłkę. Jednak obecnie piątkowa wyprzedaż została praktycznie całkowicie odrobiona. W dniu dzisiejszym OIL.WTI zyskuje 1,40% do 62,85 USD.