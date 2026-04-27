OpenAI już nie daje Microsoftowi przewagi? Rynek testuje narrację AI przed wynikami

Microsoft znalazł się dziś pod presją po doniesieniach o przebudowie relacji z OpenAI. Rynek szybko wychwycił jeden szczegół, który stał się głównym nagłówkiem narracji: spółka ma przestać przekazywać OpenAI udział w przychodach. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak osłabienie dotychczasowej ekonomii współpracy, jednak w praktyce obraz jest znacznie bardziej złożony.

Nie mamy tu do czynienia z końcem partnerstwa, lecz z jego redefinicją. Najważniejsza zmiana nie dotyczy samego mechanizmu revenue share, ale przesunięcia równowagi w relacji. OpenAI zyskuje większą elastyczność operacyjną, a jego technologie mają być dostępne również poza ekosystemem Azure. W tym samym czasie Microsoft traci część ekskluzywności, która przez ostatnie lata była jednym z kluczowych elementów jego przewagi w narracji AI.

Z perspektywy strategicznej oznacza to, że relacja nadal pozostaje istotna, ale przestaje być tak zamknięta jak dotychczas. Microsoft zachowuje dostęp do kluczowych technologii OpenAI i długoterminowe prawa do ich wykorzystania, jednak układ staje się bardziej rynkowy i mniej asymetryczny niż wcześniej.

Dla inwestorów kluczowe jest pytanie, czy ta zmiana realnie osłabia tezę inwestycyjną dla Microsoftu. W krótkim terminie rynek może interpretować to jako lekkie pogorszenie pozycji negocjacyjnej wobec OpenAI, co tłumaczy dzisiejszą reakcję kursu. W dłuższym horyzoncie jednak zniknięcie obowiązku dzielenia się przychodami może poprawiać ekonomikę całej współpracy, a Microsoft nadal pozostaje jednym z głównych beneficjentów monetyzacji AI poprzez Azure oraz pakiet Copilot.

Istotny jest również moment, w którym pojawia się ta informacja. Już w środę Microsoft opublikuje swoje wyniki kwartalne, co sprawia, że rynek jednocześnie przetwarza zmianę w narracji i przygotowuje się na twarde dane. W takich warunkach to właśnie raport finansowy będzie kluczowym punktem odniesienia, a nie sama struktura umowy.

Inwestorzy będą przede wszystkim szukać odpowiedzi w dynamice wzrostu Azure, tempie adopcji rozwiązań AI oraz tym, czy popyt generowany pośrednio przez OpenAI nadal przekłada się na realne wyniki segmentu chmurowego. W poprzednich kwartałach Microsoft podkreślał, że partnerstwo z OpenAI ma wymierny wpływ na jego biznes, zarówno poprzez wzrost Azure, jak i rosnące zobowiązania komercyjne związane z AI.

W tym kontekście obecna zmiana nie tyle narusza fundamenty Microsoftu, co przesuwa akcenty w jego strategii. Spółka nie traci OpenAI, ale traci część kontroli nad relacją, którą sama współtworzyła i która stała się jednym z filarów jej narracji wzrostowej.

Ostatecznie jednak dla rynku ważniejsze od samej struktury umowy będzie to, czy środowy raport potwierdzi, że Azure nadal pozostaje centralnym silnikiem wzrostu Microsoftu w erze sztucznej inteligencji. Jeśli tak, zmiana w relacji z OpenAI może okazać się nie tyle ryzykiem, co kolejnym etapem dojrzewania całego ekosystemu AI.

