Podsumowanie dnia: PCE nie zmienia oczekiwań rynkowych; srebro zyskuje 3,00%

- Amerykańskie indeksy kończą dzień na niewielkim plusie zyskując po raporcie PCE zgodnym z oczekiwaniami. US500 zyskuje +0,50%, US100 +0,25%, a US2000 +0,70%.
- Dolar amerykański oraz kanadyjski są jednymi z najsłabszych walut G10. Indeks dolara USDIDX traci 0,25%. Po drugiej stornie skali znajduje się funt brytyjski. Para walutowa EURUSD zyskuje 0,33%.
- Odczyty inflacji PCE z USA wypadły zgodnie z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg, dlatego też reakcja na parze EURUSD była ograniczona w pierwszych chwilach po odczycie.
- Co więcej, taki odczyt wydaję się nie zmieniać zbytnio perspektyw dotyczących zmian politycznych FED względem tego co rynek już zakładał. Raport za sierpień pokazał wzrost cen wg. miary bazowej o 2,9% r/r oraz 2,7% r/r wg. miary głównej.
- Thomas Barkin z Rezerwy Federalnej podczas dzisiejszego wywiadu powiedział, że napływające dane zdecydują o tym, czy Fed powinien dalej obniżać stopy procentowe. Rezerwa Federalna musi przesunąć się nieco bardziej w stronę realizacji mandatu zatrudnienia. Wg. Barkina bezrobocie wygląda na nieco bardziej chwiejne, ale sytuacja inflacyjna jest lepsza.
- We wrześniu nastroje konsumentów w Stanach Zjednoczonych pogorszyły się o około 5%. Oczekiwania inflacyjne na najbliższy rok nieznacznie spadły do 4,7%, ale oczekiwania długoterminowe wzrosły do 3,7%, kontynuując ostatnią tendencję wzrostową.
- Miesięczny wskaźnik dynamiki PKB Kanady wyniósł 0,2% wobec 0,1% oczekiwań po -0,1% spadku poprzednio.
- IBM systematycznie umacnia swoją pozycję jako jeden z czołowych innowatorów w dziedzinie nowoczesnych technologii, ze szczególnym naciskiem na rozwój komputerów kwantowych oraz sztucznej inteligencji.
- Prezydent Donald Trump podpisał zarządzenie wykonawcze zakładające, że ByteDance zmniejszy swoją kontrolę na spółką do maksymalnie 20%. Kierowana przez USA grupa inwestorów (w tym Oracle, Silver Lake i MGX) miałaby ok. 45%, a pozostałe 35% przypadłoby innym dotychczasowym/nowym inwestorom.
- Ceny ropy rosną dzisiaj o blisko 0,5%, napędzane presją ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa na odbiorców rosyjskiej energii. Trump apeluje do przywódców, takich jak Erdogan i Orban, aby zaprzestali zakupów ropy z Rosji, co ma na celu przyspieszenie zakończenia wojny na Ukrainie.
- Dużą euforię po raz kolejny obserwujemy na rynku metali szlachetnych, gdzie SILVER zyskuje blisko 3%, a GOLD zwyżkuje o 0,9%.
- Rynek kryptowalut próbuje odbijać po niedawnej rekordowej likwidacji długich pozycji. Bitcoin zyskuje dzisiaj 0,90% i powraca powyżej 110,000 USD. Jeszcze większe zainteresowanie obserwujemy na Ethereum, które rośnie 4,00% do 4,030 USD.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.