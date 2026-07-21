SaaS stracił za dużo? Morgan Stanley mówi że tak.

Koszyk spółek Software, rozumiany głównie jako SaaS pozostaje w tyle za głównymi indeksami giełdy amerykańskiej już ponad 40%, wielu liderów sektora straciło względem szczytów już ponad 60% wycen. Nie byłoby to tak zastanawiające gdyby nie to że większość tych spółek nie przejawia niemal żadnych oznak słabości w swoich wynikach.

Rynek kupujący spółki, często o wątpliwej kondycji i perspektywach, w nadziei na wzrost dużo większy niż powierzchownie wskazywać może na to otoczenie rynkowe i/lub model biznesowy spółki - jest zjawiskiem dość częstym.

Inwestorzy którzy masowo wyprzedają akcje pojedynczej spółki, w oparciu o słabo zrozumiane procesy rynkowe lub wyceniający katastroficzne scenariusze ze znikomą szansą na realizacje są zjawiskiem znacznie rzadszym lecz wciąż stosunkowo regularnym.

Ale ekstrapolacja tego drugiego procesu, na całą branżę, pomimo dobrych wyników oraz utrzymywanie wycen poniżej poziomów wynikających nawet z najbardziej pesymistycznych modeli wyceny … jest zjawiskiem niemalże bez precedensu. Zjawiskiem bez precedensu o którym mówię jest “Saaso-kalipsa”, czyli trend uporczywej i głębokiej przeceny sektora spółek software (nazwa odnosi się do dominującego w sektorze modelu “Software as a Service”)



Na to zjawisko zwrócił już uwagę Morgan Stanley, który opublikował obszerny zestaw raportów i rekomendacji dla spółek z Sektora SaaS, oraz branży jako-takiej.

“Fosa i podróż”

Skala przeceny spółek Saas jest już obecnie tak głęboka i tak oderwana od czynników fundamentalnych że wytłumaczyć nie są tego już w stanie żadne spekulacje (nie należy używać sformułwoania “hipoteza” wobec rozwiązań które często jeszcze nie istnieją) dotyczące dalszego rozwoju AI. Bank inwestycyjny odniósł się w umiarkowany jednak konkretny sposób do stanu tego segmentu rynku.

Analitycy banku zwrócili uwagę na szereg kwestii które skłaniają rynek do przecen spółek Saas. Jedną z nich jest stopień potencjalnego zagrożenia dla modelu biznesowego ze strony AI oraz “agenturalnej inteligencji”.

W publikacji analityk banku powołuje się na framework “Moat & Journey” który w dość prosty sposób mierzy i objaśnia jak trudny do replikacji lub marginalizacji jest model biznesowy spółki. Jaki liderów “odporności” bank wskazuje głównie na sektor cyberbezpieczeństwa (Palo Alto, CloudFlare), Microsoft, wybrane spółki Cloud (DataDog, Snowflake), Shopify oraz ServiceNow.

Szczególnie ten ostatni jest podmiotem ciekawym - bo mimo że spółka jest liderem projektowania i wdrożeń rozwiązań AI w firmach, z dwucyfrowymi wzrostami zysków w ujęciu rocznym - to sama klasyfikacja jako “SaaS” wystarczyła by spółka w 1,5 roku straciła ponad 60% wyceny.

ServiceNow - cena (D1)

Mimo znacznych zmian w modelu biznesowym oraz stabilnej poprawy wyników, spółka utrzymuje się w stromym trendzie spadkowym, walcząc obecnie o uratowanie długoterminowego trendu wzrostowego. Źródło: xStation5

Innym, bardzo ciekawym i istotnym zagadnieniem poruszonym w raporcie jest cykliczna natura rynku - z obecnym cyklem który pod każdym względem prezentuje wartości ekstremalne. Jednak meritum wątku cykliczności jest fakt że: wartość oraz korzyści przechodzą przez kolejne sektory, branże i spółki w zależności od etapu na którym znajduje się cykl inwestycyjny. Spółki software/SaaS zwykle będą na jego końcu - tak ma być i tym razem.

Pozwala to domniemać że obecne wyniki spółek Saas, to pokłosie otoczenia rynkowego a realne wzrosty zysków dopiero czekają na te podmioty na dalszych etapach “Boomu AI”. Biorąc pod uwagę bardzo niskie wyceny w ujęciu analizy wskaźnikowej, prawdopodobna normalizacja wycen tego sektora jakiej można spodziewać się w ciągu najbliższych 2-6 kwartałów może mieć bardzo gwałtowny charakter.

Wyceny mówią więcej niż słowa

Reakcja rynku na raport jest dość wymowna. Niemal wszystkie spółki wymienione w raporcie poniosły na dzisiejszej sesji zauważalne straty, mimo wzrostów na szerokim rynku oraz generalnie pozytywnego sentymentu na wtorkowej sesji w USA. Może to dość dobitnie pokazywać skale oraz uporczywość, głębie ale również irracjonalną na obecnym etapie selektywność w wycenie informacji jaka dotyka sektor SaaS.