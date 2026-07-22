Poranna odprawa: Spółki AI i złoto znów w cenie? (22.07.2026)

Wtorek przyniósł na rynkach w USA oraz Europie pokaźne zyski. O 1,3% umocnił się indeks Nasdaq 100, o 0,9% zaś paneuropejski Euro Stoxx 50. To wszystko w obliczu dalszego wzrostu napięć na linii USA-Iran, który doprowadził do powrotu cen ropy naftowej Brent powyżej poziomu 92 dolarów za baryłkę.

📈 Akcje

Do łask wydają się powracać spółki z szeroko pojętego sektora AI, które stanowiły główny motor napędowy wczorajszego umocnienia kluczowych indeksów giełdowych. Wśród największych zwycięzców wtorku znajdziemy Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne i Seagate – wszystkie zyskały przeszło 10%.

Wykres 1: Zwycięzcy i przegrani dnia na Nasdaq 100 (21.07.2026)

Źródło: XTB Research, 22.07.2026

Nie dziwią więc pokaźne zyski notowane dziś przez koreański indeksu KOSPI, który umacnia się dziś o 2%, wspierany przez silne notowania Samsunga (+2,8%) oraz SK Hynix (+2,4%).

Gorzej sytuacja wygląda na innych rynkach azjatyckich, zwłaszcza na chińskim Hang Seng (-1%), gdzie obserwujemy straty gigantów: Tencent (-6,2%), Geely (-4%) oraz Xiaomi (-3,5%).

Na czerwono świeci się także indeks futures dla S&P 500. Straty są jednak niewielkie (-0,2%), a uwaga skoncentrowana nie tylko na kwestiach geopolitycznych, które ważą na cenie ropy naftowej oraz LNG, ale i wynikach gigantów. Dziś przed nami publikacje raportów kwartalnych ze strony m.in. Tesli, Google, AT&T, IBM czy ServiceNow.

🌍 Geopolityka

Od początku tygodnia siły amerykańskie kontynuują nocne ataki na terytorium Iranu – to już 11. noc bombardowań z rzędu. Celem są m.in. irańskie centra dowodzenia, bazy rakietowe, hangary lotnicze i magazyny dronów. Uderzenia dotknęły wielu miast, w tym Buszehr, Tebriz i Bandar Abbas. Irańskie władze nie pozostają dłużne i w odpowiadają atakami m.in. na cele w Kuwejcie, Jordanii, Syrii oraz Bahrajnie.

Napięcie drastycznie wzrosło po śmierci co najmniej 3 amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w wyniku irańskich ataków w Jordanii i Iraku w miniony weekend. Prezydent Donald Trump zapowiedział stanowczy odwet i zagroził rozszerzeniem ataków o infrastrukturę cywilną oraz energetyczną, jeśli Iran nie pójdzie na układ.

Mediatorzy (Katar, Egipt i Pakistan) mieli przedstawić wczoraj obu stronom propozycję 10-dniowego zawieszenia broni, które miałoby niejako stanowić powrót do sytuacji po podpisaniu 60-dniowego memorandum. Pomimo trwającej wymiany ciosów, zarówno władze w Teheranie, jak i administracja prezydenta Trumpa zasygnalizowały gotowość do powrotu do rozmów.

🛢️ Surowce energetyczne

Kontynuacja ostrzeliwań i brak klarownych przesłanek wskazujących na osiągnięcie przez obie strony porozumienia prowadzi do dalszych wzrostów cen kluczowych surowców energetycznych.

Obecnie zapłacić musimy ok. 92 dolary za baryłkę Brent oraz 85 dolarów za WTI, co oznacza wzrost o kolejno 8% i 6% względem poziomów, które notowaliśmy równo tydzień temu.

Gaz na holenderskiej giełdzie TTF także drożeje, do 60 dolarów za MWh (+11% w skali tygodnia).

🧈 Metale szlachetne

Pomimo braku pierwszorzędnych danych makroekonomicznych oraz posiedzeń największych banków centralnych, w górę kierują się rentowności obligacji 10-letnich w wielu gospodarkach rozwiniętych (m.in. Niemczech oraz Japonii). Jednocześnie rosną ceny metali szlachetnych, stanowiących dla części inwestorów bezpośrednią alternatywę dla obligacji.

Ów wzrost sygnalizuje w naszej opinii swego rodzaju odwrót inwestorów od ryzyka w obliczu niemalejącego napięcia geopolitycznego i powrotu obaw o sytuację na rynku energetycznym (pokazując jednocześnie jak istotną rolę we wczorajszych wzrostach na rynku akcji odegrał powrót optymizmu w zakresie sektora AI).

Za uncję trojańską złota zapłacić musimy ok. $4135 (+1,4%), srebra zaś $59,8 (+1,7%).

📈 Dane makroekonomiczne i polityka monetarna

Węgry

Nasza uwaga skoncentrowała się wczoraj, co może dość nieoczywiste, na Węgrzech. MNB, czyli Węgierski Bank Narodowy dokonał bowiem drugiej od wybuchu wojny w Iranie obniżki stóp procentowych. Cięcie to pokłosie spadku inflacji (1,7%) poniżej celu inflacyjnego banku (3% ± 1pp.). Nawet pomimo obniżek, stopa referencyjna pozostaje na Węgrzech o 2 pp. wyższa niż w Polsce. Przestrzeń na dalsze luzowanie jest więc znaczna. Jeżeli na drodze nie stanie wciąż dość dynamiczny wzrost płac (7% w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji), spodziewamy się kontynuacji obniżek na najbliższych posiedzeniach.

Wielka Brytania

Dziś uwaga przeniosła się w stronę Wysp Brytyjskich, skąd dotarły do nas czerwcowe dane inflacyjne. Główna miara spadła mocniej od oczekiwań (do 2,6%), co było oczywiście w dużej mierze pokłosiem niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Dla inwestorów ważniejszy może być jednak brak zmiany w zakresie miary bazowej, która utrzymała się na poziomie 2,6% oraz bardzo niewielki spadek inflacji w sektorze usług (3,6%), która pozostaje głównym czynnikiem trapiącym Bank Anglii. Spoglądając na wyceny rynkowe, inwestorzy oczekują w Wielkiej Brytanii dwóch podwyżek stóp procentowych przed końcem roku. Pierwsza może nastąpić już we wrześniu. Ciężko oczekiwać ruchu w górę już na najbliższym posiedzeniu (30 lipca).

💱 Waluty

W obliczu wzrostu globalnych napięć oraz powrotu cen ropy naftowej Brent solidnie powyżej poziomu 90 dolarów za baryłkę, zyskuje dolar oraz waluty surowcowe. Na samym szczycie zestawienia znajdziemy koronę norweską oraz australijskiego dolara.

Jen, choć plasuje się w środku stawki, osłabiając się od początku tygodnia o ok. 0,4% względem dolara, sięgnął wczoraj nowego, blisko 40-letniego minimum na poziomie 163,2.

W dłuższym terminie, to oczywiście w dużej mierze pokłosie powrotu do łask strategii carry trade, która opiera się na pożyczaniu waluty (w tym przypadku jena) przy niemal zerowym oprocentowaniu i natychmiastowej wymianie jej na inną (na przykład dolara) w celu dokonania inwestycji na rynku oferującym wyższe stopy zwrotu.

Wykres 2: Stopy procentowe w USA (górny przedział) oraz Japonii i kurs USDJPY (1987 - 2026)

Źródło: Bloomberg, 21.07.2026

W ostatnich dniach dominującym czynnikiem warunkującym osłabienie jest jednak kwestia dalszej eskalacji napięć na linii USA-Iran oraz będącego jej skutkiem wzrostu cen surowców energetycznych.

Blisko 90% zapotrzebowania energetycznego Japonii pochodzi z importu, a w standardowych warunkach jego głównymi dostawcami są kraje Bliskiego Wschodu.

Wykres 3: Bilans handlowy Japonii w sektorze energetycznym (1998 - 2026)

Źródło: IEA, 21.07.2026

Długotrwały brak deeskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może przełożyć się nie tylko na istotny wzrost presji inflacyjnej, ale i problemy z zachowaniem ciągłości dostaw kluczowych surowców energetycznych.

₿ Kryptowaluty

Pogorszenie sentymentu widać także na rynku kryptowalut, choć skala spadków jest na ten moment niewielka.