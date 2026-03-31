Oracle zwalnia tysiące pracowników — AI zastępuje etaty🤖

Oracle (ORCL.US) , jeden z największych dostawców oprogramowania na świecie, rozpoczął kolejną rundę zwolnień na skalę tysięcy pracowników. Firma zatrudniała jeszcze w maju 2025 roku około 162 000 osób i mimo braku oficjalnego komentarza ze strony spółki, kontekst tej decyzji jest wyjątkowo czytelny. Oracle od dłuższego czasu masowo inwestuje w infrastrukturę centrów danych zdolnych do obsługi zadań sztucznej inteligencji, a rosnące wydatki kapitałowe muszą być czymś finansowane. Jak donoszą niepotwierdzone źródła, zwolnienia mają sięgnać nawet 30 000 pracowników.

We wrześniu ubiegłego roku spółka ujawniła kontrakt z OpenAI wyceniony na ponad 300 miliardów dolarów, co przełożyło się na skokowy wzrost niezrealizowanych zobowiązań kontraktowych aż o 359%, do poziomu 455 miliardów dolarów. Wkrótce potem Oracle ogłosił też zmiany na szczycie zarządu, mianując nowych współdyrektorów generalnych Mike'a Sicilię i Claya Magouyrka na miejsce dotychczasowej CEO Safry Catz. Spółka wyraźnie przebudowuje się od środka, dostosowując strukturę do nowej rzeczywistości, w której to AI ma generować dużą część przychodów.

Paradoks całej sytuacji jest jednak uderzający. Oracle zwalnia ludzi po to, by sfinansować technologię, która te miejsca pracy stopniowo eliminuje. Nie jest to odosobniony przypadek, ale część szerszego trendu w branży technologicznej, gdzie kolejne korporacje dokonują podobnych wyborów strategicznych. Inwestorzy podchodzą do tej transformacji relatywnie optymistycznie, czego dowodem jest dzisiejsze blisko 3% odbicie kursu cen akcji firmy. Rynek w długim terminie jednak wycenia ryzyko konkurencji w obszarze generatywnej AI oraz niepewność co do tego, kiedy gigantyczne nakłady infrastrukturalne zaczną realnie przekładać się na wolne przepływy gotówkowe generowane w przyszłości. To właśnie ta kwestia powoduje, że Oracle notowany jest w obecnym trendzie spadkowym.

Akcje spółki testują obecnie dolne ograniczenie strefy "value" mierzonej profilem wolumenowym wyznaczonym od początku 2025 roku. Trend techniczny pozostaje spadkowy. Źródło: xStation