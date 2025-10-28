Palantir i Nvidia łączą siły w rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji!

Lowe’s jako pierwszy klient wykorzystuje rozwiązanie do optymalizacji logistyki, pokazując praktyczne zastosowanie integracji sprzętu i oprogramowania AI w sektorze detalicznym.

Lowe’s jako pierwszy klient wykorzystuje rozwiązanie do optymalizacji logistyki, pokazując praktyczne zastosowanie integracji sprzętu i oprogramowania AI w sektorze detalicznym.

Lowe’s jako pierwszy klient wykorzystuje rozwiązanie do optymalizacji logistyki, pokazując praktyczne zastosowanie integracji sprzętu i oprogramowania AI w sektorze detalicznym.

Lowe’s jako pierwszy klient wykorzystuje rozwiązanie do optymalizacji logistyki, pokazując praktyczne zastosowanie integracji sprzętu i oprogramowania AI w sektorze detalicznym.

Lowe’s jako pierwszy klient wykorzystuje rozwiązanie do optymalizacji logistyki, pokazując praktyczne zastosowanie integracji sprzętu i oprogramowania AI w sektorze detalicznym.

Lowe’s jako pierwszy klient wykorzystuje rozwiązanie do optymalizacji logistyki, pokazując praktyczne zastosowanie integracji sprzętu i oprogramowania AI w sektorze detalicznym.

Palantir i Nvidia podjęły strategiczną współpracę, której celem jest integracja zaawansowanych technologii przyspieszonego przetwarzania danych Nvidii, takich jak biblioteki CUDA-X oraz otwarte modele AI z platformą sztucznej inteligencji Palantira. Efektem partnerstwa ma być stworzenie kompleksowego stosu technologicznego, umożliwiającego przedsiębiorstwom wdrażanie zaawansowanej analityki, automatyzacji procesów oraz konfigurowalnych agentów AI wspierających optymalizację złożonych systemów operacyjnych.

Pierwszym znaczącym odbiorcą tego rozwiązania jest firma Lowe’s, wykorzystująca je do usprawnienia logistyki łańcucha dostaw. Współpraca pozwala Palantirowi wzmocnić kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, korzystając z mocy obliczeniowej GPU Nvidii oraz najnowszych modeli AI, co razem tworzy nową jakość w operacyjnym zastosowaniu AI w sektorach takich jak handel detaliczny, opieka zdrowotna, usługi finansowe czy administracja publiczna.

Nvidia pozostaje liderem w segmencie sprzętu AI, szczególnie procesorów graficznych, natomiast Palantir koncentruje się na tworzeniu oprogramowania i platform AI, dzięki czemu obie firmy uzupełniają się na rynku. Kooperacja Palantira z Nvidią to ważny krok w kierunku budowy zintegrowanego ekosystemu AI, łączącego moc przetwarzania danych z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi. Współpraca ta zyskała już uznanie inwestorów i ekspertów jak