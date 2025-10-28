Palantir i Nvidia łączą siły w rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji!

- Połączenie technologii Nvidii (CUDA-X, Nemotron) z platformą AI Palantira umożliwia tworzenie zaawansowanych agentów AI i automatyzację procesów biznesowych.
- Lowe’s jako pierwszy klient wykorzystuje rozwiązanie do optymalizacji logistyki, pokazując praktyczne zastosowanie integracji sprzętu i oprogramowania AI w sektorze detalicznym.
- Połączenie technologii Nvidii (CUDA-X, Nemotron) z platformą AI Palantira umożliwia tworzenie zaawansowanych agentów AI i automatyzację procesów biznesowych.
- Lowe’s jako pierwszy klient wykorzystuje rozwiązanie do optymalizacji logistyki, pokazując praktyczne zastosowanie integracji sprzętu i oprogramowania AI w sektorze detalicznym.
Palantir i Nvidia podjęły strategiczną współpracę, której celem jest integracja zaawansowanych technologii przyspieszonego przetwarzania danych Nvidii, takich jak biblioteki CUDA-X oraz otwarte modele AI z platformą sztucznej inteligencji Palantira. Efektem partnerstwa ma być stworzenie kompleksowego stosu technologicznego, umożliwiającego przedsiębiorstwom wdrażanie zaawansowanej analityki, automatyzacji procesów oraz konfigurowalnych agentów AI wspierających optymalizację złożonych systemów operacyjnych.
Pierwszym znaczącym odbiorcą tego rozwiązania jest firma Lowe’s, wykorzystująca je do usprawnienia logistyki łańcucha dostaw. Współpraca pozwala Palantirowi wzmocnić kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, korzystając z mocy obliczeniowej GPU Nvidii oraz najnowszych modeli AI, co razem tworzy nową jakość w operacyjnym zastosowaniu AI w sektorach takich jak handel detaliczny, opieka zdrowotna, usługi finansowe czy administracja publiczna.
Nvidia pozostaje liderem w segmencie sprzętu AI, szczególnie procesorów graficznych, natomiast Palantir koncentruje się na tworzeniu oprogramowania i platform AI, dzięki czemu obie firmy uzupełniają się na rynku. Kooperacja Palantira z Nvidią to ważny krok w kierunku budowy zintegrowanego ekosystemu AI, łączącego moc przetwarzania danych z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi. Współpraca ta zyskała już uznanie inwestorów i ekspertów jak
Podsumowanie dnia: Wzrosty łapią zadyszkę mimo obniżek stóp w USA i umowy z Chinami
US100 traci 0.6% 📉Akcje Meta Platforms pogłębiają spadki
Bostic i Hammack z Fed komentują politykę monetarną USA🔍Podziały w Rezerwie Federalnej?
Scott Bessent podsumowuje umowę handlową z Chinami 💵Co się zmieni?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.