📈Pallad zyskuje ponad 3%

Strach przed sankcjami napędza wzrosty 🚀

Pallad, choć mniej popularny wśród inwestorów detalicznych, zyskuje dzisiaj dynamicznie 3%. W ostatnich dniach notowania palladu wyraźnie rosną, wpisując się w szerszy trend wzrostowy na rynku metali szlachetnych.

Tylko w tym tygodniu ceny kontraktów na pallad wzrosły o ponad 6% wraz z tym jak inwestorzy coraz chętniej lokują kapitał w aktywach uznawanych za bezpieczne, windując również ceny złota, srebra, czy platyny.

Na wzrost wartości metali szlachetnych silnie wpływają gołębie oczekiwania rynków wobec nadchodzących obniżek stóp procentowych w USA oraz globalny wzrost zadłużenia w największych gospodarkach. Obok czynników monetarnych dla dzisiejszych wzrostów kluczowe jest jednak ryzyko nowych sankcji nałożonych na Rosję – kraju odpowiadającego za blisko połowę globalnej produkcji tego metalu. Obawy o ograniczenie dostępu do rosyjskiego palladu zwiększają presję na podaży, windując w efekcie ceny na rynkach światowych. W przypadku realizacji restrykcji geopolitycznych niedobory mogą stać się faktem, potencjalnie wydłużając obecny trend wzrostowy.

Aktualna sytuacja na rynku wskazuje na rosnące napięcie rosnącym zapotrzebowaniem a ograniczeniami w podaży. Branża motoryzacyjna, główny konsument palladu, wykorzystywanego w katalizatorach, może zmagać się z rosnącymi kosztami produkcji, co w dłuższej perspektywie przełoży się na ceny nowych pojazdów. Dla inwestorów oznacza to zwiększoną zmienność cen, ale i potencjalne szanse na zyski w krótkim terminie. W perspektywie średnio i długoterminowej kluczowe będzie to, czy producenci znajdą alternatywne źródła surowca lub zaczną zastępować pallad tańszymi metalami, np. platyną.

PALLADIUM (H4)

Kurs Paladu wrócił niedawno do średnioterminowego kanału wzrostowego, korygując ostatni wzrost na ATH z poprzedniego miesiąca. Na co można zwrócić uwagę, to wyraźnie kształtująca się formacja głowy z ramionami — która jest potencjalną formacją odwrócenia trendu. Aby formacja ta miała szansę się zrealizować, cena musi pokonać podstawę formacji oraz strefę wsparcia na poziomie około 1050 dolarów. Zrealizowanie się formacji może pozwolić przetestować poziomy 980 oraz 890 dolarów, gdzie znajdują się najbliższe wsparcia oraz poziomy FIBO. Jeśli jednak formacja zostanie załamana, a inicjatywę przejmą kupujący, kierunkiem będzie test oporu na lokalnych maksimach — 1200 dolarów, gdzie również znajduje się poziom FIBO 23.