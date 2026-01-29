Panika na akcjach SAP; dynamika spadków najszybsza od 2002 roku❗📉

Spółka SAP (SAP.DE), która jest jedną z 3 największych europejskich spółek giełdowych opublikowała wyniki za IV kwartał, które rozczarowały inwestorów głównie słabszym wzrostem bieżącego backlogu chmurowego, co wywołało gwałtowny spadek akcji. Mimo pewnych pozytywnych elementów, jak wzrost przychodów chmurowych i zyskowność, rynek zareagował negatywnie z powodu obaw o spowolnienie wzrostu i konkurencję AI. Akcje w chwili obecnej notowane są prawie 14% niżej względem wczorajszych zamknięć i na najniższych poziomach widzianych od maja 2024 roku.
*Non-IFRS to miara zyskowności korygujące jednorazowe koszty (np. restrukturyzacja, odpisy), dające czystszy obraz bieżącej działalności.
Kluczowe wyniki Q4
-
Przychody Non-IFRS: €9,68 mld (oczekiwano €9,74 mld)
-
Przychody chmurowe Non-IFRS (wzrost r/r w stałych walutach): +26% (oczekiwano +25,8%)
-
Bieżący backlog chmurowy (wzrost r/r w stałych walutach): +25% (oczekiwano +24,8%)
-
Zysk operacyjny Non-IFRS: €2,83 mld (oczekiwano €2,79 mld)
-
EPS Non-IFRS: €1,62 (oczekiwano €1,52)
-
Wolne przepływy pieniężne: €1,03 mld (oczekiwano €988,1 mln)
Najważniejsze dane spółki i zestawienie ich na tle historycznym. Wskaźniki wyceny. Źródło: XTB
Prognozy na 2026
-
Przychody chmurowe Non-IFRS: €25,8-26,2 mld (konsensus €25,96 mld)
-
Zysk operacyjny Non-IFRS: €11,9-12,3 mld (konsensus €12,02 mld)
-
Wolne przepływy pieniężne: ok. €10 mld (konsensus €9,48 mld)
-
Wzrost bieżącego backlogu chmurowego ma nieznacznie wyhamować od poziomów Q4
Reakcja rynkowa
Akcje SAP spadły nawet o 11% w ciągu dnia – największy intraday'owy spadek od ponad 5 lat – po rozczarowującym backlogu.
Opinie analityków
-
JPMorgan: Negatywna reakcja na wyhamowanie backlogu, ale FCF powyżej oczekiwań.
-
Goldman Sachs: Silny wzrost przychodów chmurowych +26%; oczekuje umiarkowanych cięć prognoz przychodów.
Akcje spółki wybiły się dzisiaj ponizej 200-tygodniowej EMA po raz pierwszy od 2022 roku. RSI dla ostatnich 14 tygodni na wskazaniach niewidzianych od 2002 roku. Źródło: xStation
