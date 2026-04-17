Paraboliczne wzrosty na europejskim parkiecie przed końcem tygodnia💡

Oficjalne deklaracje irańskiego ministra spraw zagranicznych oraz prezydenta Donalda Trumpa dotyczące otwarcia Cieśniny Ormuz wywołały w piątek spektakularną falę wzrostów na europejskich giełdach. DE40 (DAX) rośnie o ponad 2,5%, notując poziomy powyżej 24 880 punktów, a indeks EU50 zyskuje 2,4%, wchodząc wyraźnie powyżej granicy 6000 punktów. Rynki odreagowują tygodnie ogromnej presji, jaką zamknięcie cieśniny wywierało na europejską gospodarkę, zwłaszcza przez pryzmat cen energii i zagrożenia inflacją.

Notowania spółek europejskich tuż przez zamknięciem piątkowej sesji. Źródło: xStation

Europa jako region silnie uzależniony od importu surowców energetycznych była szczególnie narażona na skutki blokady Ormuz, przez którą przepływa około 20% światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego. Ekonomiści ostrzegali, że utrzymanie się wysokich cen energii groziło uruchomieniem spirali inflacyjnej w strefie euro, uderzając jednocześnie w konkurencyjność przemysłu, konsumpcję wewnętrzną i marże przedsiębiorstw. Deeskalacja konfliktu eliminuje ten scenariusz jako bezpośrednie ryzyko, co rynki natychmiast dyskontują wzrostami w praktycznie wszystkich sektorach, od technologii po przemysł i usługi finansowe.

Jednymi z największych beneficjentów dzisiejszych wydarzeń są europejskie linie lotnicze, które przez ostatnie tygodnie znajdowały się pod wyjątkową presją. Cena paliwa lotniczego Jet-A1 wzrosła w marcu o ponad 83% w skali globalnej, a w Polsce koszty tankowania samolotów niemal się podwoiły. Lufthansa, Ryanair, IAG oraz Finnair odnotowują dziś wzrosty rzędu 8 do 10%, a Air France-KLM i Wizz Air zyskują nawet około 14%, starając się odrobić część strat z ostatnich tygodni. Jeszcze kilka dni temu szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzegał, że europejskie lotniska dysponują zapasami paliwa lotniczego jedynie na około 6 tygodni, a Lufthansa jako jeden z pierwszych przewoźników zaczęła publicznie ograniczać siatkę połączeń.

DE40 odnotowuje bardzo szybkie i duże zwyżki podczas sesji. Technicznie kontrakt ugruntowuje dotyczasowych dlugoterminowy trend wzrostowy, mierzony 200-dniową EMA. Źródło: xStation