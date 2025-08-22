Pekao pod silną presją. Kurs akcji nurkuje po zapowiedzi zmian podatkowych

Na wieść o planowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach w opodatkowaniu sektora bankowego, akcje Banku Pekao zanotowały jedną z największych przecen w ostatnich miesiącach. Propozycje nowych regulacji, które mają wejść w życie już od przyszłego roku, wywołały natychmiastową reakcję rynku oraz falę wyprzedaży w sektorze finansowym.

Zgodnie z zapowiedziami, od 2026 roku banki miałyby płacić wyższą stawkę CIT, która w pierwszym roku wyniosłaby aż 30 procent, a w kolejnych latach stopniowo spadałaby do 26 procent w 2027 roku. Docelowa stawka podatku ma wynieść 23 procent(aktualnie stawka wynosi 19 procent). Zmiana ta ma częściowo zastąpić obowiązujący dziś podatek bankowy od aktywów, jednak rynek nie ma złudzeń, że to znaczące uderzenie w zyski sektora bankowego. Analitycy szacują, że banki mogą stracić na tych nowych rozwiązaniach około 15 procent zysków w 2026 roku, a w kolejnych latach od 3 do 10 procent.

To właśnie te prognozy wywołały paniczną reakcję inwestorów. Kurs Pekao natychmiast znalazł się pod silną presją, a skala przeceny była ogromna. Akcje banku na otwarciu sesji straciły ponad 7 procent, pogłębiając wcześniejsze spadki.

Inwestorzy obawiają się nie tylko bezpośredniego wpływu wyższych podatków na wyniki finansowe, ale także konsekwencji pośrednich, takich jak niższa dywidenda, osłabienie wskaźnika rentowności kapitału własnego, ograniczenie inwestycji czy przerzucanie kosztów na klientów. Analitycy wskazują, że ta propozycja może być jedną z najbardziej negatywnych zmian dla całego sektora bankowego w ostatnich latach. Co ważne, zmiana ta nie ma charakteru rozwiązania tymczasowego i nie powinna być traktowana jako podatek od nadzwyczajnych zysków, lecz zostaje wprowadzona na stałe.

Dla Pekao, które jeszcze niedawno chwaliło się solidnymi wynikami oraz ambitną strategią na lata 2025 do 2027 roku, jest to poważny cios w zaufanie inwestorów. Perspektywa niższych zysków oraz potencjalnych ograniczeń w wypłacie dywidendy znacząco osłabiła wycenę spółki.

Zródło: xStation5