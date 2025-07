Pepsico zyskuje 6% po pozytywnych kwartalnych wynikach i rozpoczyna odrabianie strat z ostatnich 2 lat

Wyniki spółki

EPS: $2,12 (prognoza Bloomberga: $2,03; rok temu: $2,28)



Przychody: $22,73 mld (+1% r/r, oczekiwano $22,32 mld)



Przychody organiczne: +2,1% (prognoza: +1,15%)



Foods North America: $6,47 mld (prognoza: $6,37 mld)



Latin America Foods: $2,55 mld (prognoza: $2,53 mld)



EMEA: $4,54 mld (prognoza: $4,33 mld)



International Beverages Franchise: $1,37 mld (prognoza: $1,36 mld)



Asia Pacific: $1,00 mld (prognoza: $999,4 mln)



PepsiCo Beverages North America:

Przychody: $6,80 mld (rok temu: $6,81 mld; prognoza: $6,78 mld)

Przychody organiczne: +1% (prognoza: -0,5%)





Perspektywy na cały 2025

Oczekiwany wzrost: nada oczekiwany jest niski jednocyfrowy wzrost organicznych przychodów w ujęciu rocznym



EPS (core, stały kurs): ma być zbliżony do poprzedniego roku



Efektywna stopa podatkowa: ok. 20%



Zwrot gotówki do akcjonariuszy: ok. $8,6 mld (dywidendy $7,6 mld, buyback $1,0 mld)



FX headwind: -1,5 p.p. na raportowane przychody i EPS (wcześniej -3 p.p.)



Implikowany EPS core na 2025: spadek ok. 1,5%, poprzednio zakładano -3% (EPS core 2024: $8,16)



Komentarz do wyników

Spółka zalicza największy wzrost kursu w trakcie jednej sesji, na poziomie ponad 6%, od marca 2020 roku. Spółka zaczyna poprawiać wyniki, choć wciąż w ujęciu rocznym oczekuje spadku zysków. Spółka podkreśla, że widzi postępy w projektach optymalizacji kosztów w Ameryce Północnej i planuje kolejne inwestycje. Zdaniem analityków komentujących wyniki w USA może to być punkt zwrotny dla spółki.

Na konferencji prasowej CEO Ramon Laguarta podkreślił, że PepsiCo pracuje nad jeszcze lepszym dopasowaniem do rosnących oczekiwań konsumentów w zakresie zdrowia, naturalności i wygody. Spółka stawia na rozwój produktów, przede wszystkim w segmencie przękąsek i napojów wysokobiałkowych oraz rozwoju produktów w mniejszych opakowaniach, co jest związane z nowoczesnymi nawykami konsumentów. Spółka planuje również zmieniać składy swoich produktów na bardziej naturalne. Spółka zamierza również zmienić używanie olejów na bardziej naturalne i zwiększyć ofertę produktów niskocukrowych. Laguarta, komentując doniesienia o zmianach u konkurencji, podkreślił, że PepsiCo będzie podążać za preferencjami konsumentów w zakresie poziomu cukru i naturalności składników, bo “jeśli klient tego chce, to to dostanie”.

Działania te mają być odpowiedzią na wieloletni trend przechodzenia konsumentów w stronę zdrowszych produktów i rozwoju marek własnych. PepsiCo liczy, że dzięki innowacjom produktowym i elastycznym reakcjom na rynkowe oczekiwania utrzyma pozytywny momentum na rynkach międzynarodowych i poprawi pozycję na kluczowym rynku amerykańskim. Zarząd potwierdził całoroczną prognozę – mimo presji kosztowej związanej m.in. z taryfami – oraz utrzymał strategię wypłat dla akcjonariuszy.

Obecnie spółka posiada wg Bloomberga 8 rekomendacji kupuj, 17 trzymaj oraz 1 sprzedaj. Spółka straciła od szczytu w 2023 roku ponad 1/3 swojej wartości, ale obecnie spółka odbiła już o ponad 13% od lokalnego dołka i znajduje się najwyżej od drugiej połowy kwietnia.