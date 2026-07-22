🚬Philip Morris rozczarowuje na historycznych szczytach❓

Wyniki Philip Morris za 2Q były mocne na papierze, ale rynek skupił się na słabszej prognozie na 3Q i braku podniesienia całorocznych celów, co szybko zamieniło poranny entuzjazm w korektę.
Co się stało z akcją
Akcje PM zyskiwały nawet do ok. 5% w reakcji na przychody i EPS lepsze od konsensusu (przychód 11,19 mld USD vs oczekiwane 10,61 mld USD, adj. EPS 2,20 USD vs konsensus 2,03–2,04 USD). Jednak wraz z otwarciem sesji korekta przyspieszyła, a spółka ostatecznie notowana była niżej lub blisko zera, ponieważ zarząd nie podniósł prognozy rocznej mimo mocnego kwartału i podał prognozę na 3Q wyraźnie poniżej oczekiwań (EPS 2,20–2,25 USD vs konsensus 2,43 USD). Spółka prognozuje skorygowany zysk na akcję (ujęcie roczne) w przedziale od 8,26 do 8,41 USD; poprzednia prognoza wynosiła od 8,31 do 8,46 USD, a konsensus rynkowy (Bloomberg) – 8,38 USD.
Dlaczego korekta wzrostów
Kluczowym powodem wyprzedaży nie jest sam kwartał, a "guidance reiteration". Powtórzenie prognozy rocznej mimo pokonania oczekiwań prawdopodobnie skutkuje przytłumioną reakcją akcji . Do tego dołączają się bardziej szczegółowe negatywy:
-
Słabsze 2Q dla IQOS w Japonii
-
Ograniczone plany szerszego wprowadzenia ZYN Ultra (mniej nowych smaków/mocy nikotyny) w USA, co analitycy odczytują jako sygnał pozytywny raczej dla konkurenta BAT niż dla PM.
-
Prognoza na 3Q istotnie poniżej konsensusu (2,225 USD śr. vs 2,43 USD), co budzi wątpliwości, czy pełnoroczny cel 8,26–8,41 USD jest realny bez dalszego przyspieszenia w drugiej połowie roku.
Czy to kwestia wysokiej wyceny
Wycena odgrywa tu istotną rolę i sprawia, że rynek jest znacznie mniej wybaczający dla "miękkich" sygnałów. Z załączonego wykresu widać, że PM notowany jest przy forward P/E 22,6x i EV/EBITDA (NTM) 17,3x, czyli powyżej medianowego poziomu z ostatnich 5 lat (mediana EV/EBITDA to 13,3x, a obecny poziom jest bliski +2 odchyleniom standardowym od tej mediany). Przy takiej premii wycenowej – oraz po silnym 3-miesięcznym zwrocie na poziomie 27% i 12-miesięcznym 10,8% – rynek wycenia już bardzo dużo dobrych wiadomości, więc każdy sygnał spowolnienia (jak konserwatywny guidance czy słabszy 3Q) automatycznie może prowokować realizację zysków. To klasyczny mechanizm "sell the news" przy wysokiej wycenie: nawet dobre wyniki nie wystarczają, jeśli nie przebijają już wysoko ustawionej poprzeczki rynkowej, a przy dywidendzie spadającej do 3,05% (najniższej od lat) inwestorzy mogą oczekiwać od spółki dalszego wzrostu, a nie tylko potwierdzenia wcześniejszych celów. Źródło: Koyfin
Akcje spółki notowane były dzisiaj chwilowo powyżej zakresu 2 odchylenia standardowego zakresu średniego notowań bazującego na Wstęgach Bollingera, natomiast teraz wraz z rozpoczęciem sesji w USA wzrosty są korygowane. Źródło: xStation
US Open: S&P 500 próbuje powstrzymać spadki 🗽 GE Vernova traci 5%
AMD inwestuje w Anthropic. Czy pozycja Nvidii jest zagrożona?
Wall Street obawia się szczytu hossy AI. Czy półprzewodniki mają już za sobą najlepszy okres?
60 mld dolarów nowych zamówień. Super Micro Computer daje rynkom kolejny sygnał, że boom AI nadal trwa
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.