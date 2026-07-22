🚬Philip Morris rozczarowuje na historycznych szczytach❓

Wyniki Philip Morris za 2Q były mocne na papierze, ale rynek skupił się na słabszej prognozie na 3Q i braku podniesienia całorocznych celów, co szybko zamieniło poranny entuzjazm w korektę.

Co się stało z akcją

Akcje PM zyskiwały nawet do ok. 5% w reakcji na przychody i EPS lepsze od konsensusu (przychód 11,19 mld USD vs oczekiwane 10,61 mld USD, adj. EPS 2,20 USD vs konsensus 2,03–2,04 USD). Jednak wraz z otwarciem sesji korekta przyspieszyła, a spółka ostatecznie notowana była niżej lub blisko zera, ponieważ zarząd nie podniósł prognozy rocznej mimo mocnego kwartału i podał prognozę na 3Q wyraźnie poniżej oczekiwań (EPS 2,20–2,25 USD vs konsensus 2,43 USD). Spółka prognozuje skorygowany zysk na akcję (ujęcie roczne) w przedziale od 8,26 do 8,41 USD; poprzednia prognoza wynosiła od 8,31 do 8,46 USD, a konsensus rynkowy (Bloomberg) – 8,38 USD.

Dlaczego korekta wzrostów

Kluczowym powodem wyprzedaży nie jest sam kwartał, a "guidance reiteration". Powtórzenie prognozy rocznej mimo pokonania oczekiwań prawdopodobnie skutkuje przytłumioną reakcją akcji . Do tego dołączają się bardziej szczegółowe negatywy:

Słabsze 2Q dla IQOS w Japonii

Ograniczone plany szerszego wprowadzenia ZYN Ultra (mniej nowych smaków/mocy nikotyny) w USA, co analitycy odczytują jako sygnał pozytywny raczej dla konkurenta BAT niż dla PM.

Prognoza na 3Q istotnie poniżej konsensusu (2,225 USD śr. vs 2,43 USD), co budzi wątpliwości, czy pełnoroczny cel 8,26–8,41 USD jest realny bez dalszego przyspieszenia w drugiej połowie roku.

Czy to kwestia wysokiej wyceny

Wycena odgrywa tu istotną rolę i sprawia, że rynek jest znacznie mniej wybaczający dla "miękkich" sygnałów. Z załączonego wykresu widać, że PM notowany jest przy forward P/E 22,6x i EV/EBITDA (NTM) 17,3x, czyli powyżej medianowego poziomu z ostatnich 5 lat (mediana EV/EBITDA to 13,3x, a obecny poziom jest bliski +2 odchyleniom standardowym od tej mediany). Przy takiej premii wycenowej – oraz po silnym 3-miesięcznym zwrocie na poziomie 27% i 12-miesięcznym 10,8% – rynek wycenia już bardzo dużo dobrych wiadomości, więc każdy sygnał spowolnienia (jak konserwatywny guidance czy słabszy 3Q) automatycznie może prowokować realizację zysków. To klasyczny mechanizm "sell the news" przy wysokiej wycenie: nawet dobre wyniki nie wystarczają, jeśli nie przebijają już wysoko ustawionej poprzeczki rynkowej, a przy dywidendzie spadającej do 3,05% (najniższej od lat) inwestorzy mogą oczekiwać od spółki dalszego wzrostu, a nie tylko potwierdzenia wcześniejszych celów. Źródło: Koyfin

Akcje spółki notowane były dzisiaj chwilowo powyżej zakresu 2 odchylenia standardowego zakresu średniego notowań bazującego na Wstęgach Bollingera, natomiast teraz wraz z rozpoczęciem sesji w USA wzrosty są korygowane. Źródło: xStation