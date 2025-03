Philip Morris wprowadza nowego IQOS do USA, rozpoczynając sprzedaż w Teksasie

Philip Morris (PM.US) oficjalnie wprowadził swoje urządzenie do podgrzewania tytoniu IQOS w Austin w Teksasie w czwartek, w cenie 60 dolarów, z wkładami tytoniowymi po 8 dolarów za paczkę. Największy producent papierosów na świecie zamierza zdobyć 10% amerykańskiego rynku tytoniu i podgrzewanego tytoniu do 2030 roku, wchodząc na to, co uważa za najważniejszy światowy rynek dla alternatyw dla palenia.

Podejście marketingowe

Oferujemy IQOS w niższej cenie w porównaniu do innych rynków, aby zbudować zainteresowanie wśród nowych konsumentów" powiedziała Francisca Rahardja, dyrektor marketingu PM. Firma prezentuje produkt podczas Austin MotoGP i wdrożyła "trenerów IQOS" w miejscach tylko dla dorosłych. PM obecnie sprzedaje starszą wersję IQOS zatwierdzoną przez FDA, oczekując na autoryzację dla najnowszej iteracji, ILUMA, ogłaszając na razie tylko wprowadzenie w Austin, mimo wcześniejszych planów ekspansji do czterech miast.

Philip Morris (Interwał D1)

Cena akcji zbliża się do krótkoterminowego poziomu oporu na 155,65 dolarów. Niedźwiedzie mogą dążyć do ponownego testu 30-dniowej EMA, która zbiega się z poziomem zniesienia Fibonacciego 23,6%. Wskaźnik RSI wykazuje niedźwiedzią dywergencję z niższymi szczytami, podczas gdy MACD zacieśnia się w kierunku potencjalnej byczej dywergencji.