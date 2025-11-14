Piątkowe tąpnięcie na rynkach 🚨

Piątek 14 listopada okazuje się dniem głębokich rozliczeń na światowych rynkach finansowych. Wobec pogorszenia sentymentu inwestorów obserwujemy masową wyprzedaż praktycznie wszystkich klas aktywów od akcji po surowce i kryptowaluty, co sygnalizuje znaczące przesunięcie w podejściu do ryzyka wśród inwestorów.
Ostatnia seria wyprzedaży wydaje się w sposób szczególny dotykać Bitcoina, który niemal wymazał całe wzrosty z tego roku. Źródło: xStation5
Rynek akcji doświadcza jednej z najsilniejszych fal sprzedaży od kwietnia, kiedy inwestorzy zmierzyli się z paniką celną Donalda Trumpa. Spadki futures na S&P 500 i NASDAQ 100 wynikają z nakładających się czynników fundamentalnych i makroekonomicznych. Po pierwsze, w centrum uwagi pozostaje sektor technologii i sztucznej inteligencji – rosnące wątpliwości co do wycen spółek oraz realnych zwrotów z miliardowych inwestycji w AI wywołują presję sprzedażową, szczególnie wśród firm takich jak Nvidia, Broadcom czy AMD. Po drugie, coraz niższe oczekiwania na cięcia stóp przez Fed – szansa na grudniową decyzję spadła z 95% do około 50% – w połączeniu z jastrzębim tonem banku centralnego zwiększa awersję do ryzyka.
Źrodło: Bloomberg Financial LP
Dodatkowo rynek reaguje na niepewność polityczną i makroekonomiczną. Historycznie długie zamknięcie rządu w USA spowodowało opóźnienia w publikacji kluczowych danych, utrudniając ocenę kondycji gospodarki, podczas gdy w Wielkiej Brytanii brak jasności co do sposobów finansowania luki fiskalnej osłabia funta. Słabsze dane z Chin – produkcja fabryczna wzrosła jedynie o 4,9% rok do roku, najwolniej od 14 miesięcy – dodają globalnego niepokoju.
Obecna wyprzedaż skutkuje rosnącym indeksem zmienności VIX i rotacją kapitału z akcji wzrostowych na bardziej defensywne walory. W krótkim terminie rynki pozostają w fazie ostrożności. Dalsze spadki są możliwe, jeśli pojawią się nowe negatywne sygnały makro lub Fed utrzyma jastrzębie nastawienie.
Źrodło: Bloomberg Financial LP
Dzisiejsza sesja nie jest jednak taka normalna, ponieważ zwyczajowe “bezpieczne przystanie”, jak złoto nie radzą sobie wcale lepiej. Metal szlachetny traci obecnie 2% i wybija się poniżej 4100 USD za uncję.
Kolejną kwestią jest Bitcoin, który tylko dzisiaj zniżkuje o 5% i wybija się poniżej 95 000 USD. Dla tej kryptowaluty jest to najgłębsza przecena od początku roku, kiedy to straciła od swojego dotychczasowego szczytu 33%. Na ten moment, od maksimum z początku października BTC stracił już 25%.
