PILNE: ADP z USA wyższe od prognoz, EURUSD traci

Dane o zatrudnieniu na rynku prywatnym zaskoczyły nieznacznie na korzyść dolara, wskazując na 122 tys. etatów wobec 120 tys. oczekiwań i 109 tys. poprzednio. Eurodolar ma już za sobą trzecią sesję z rzędu spadków.
Źródło: xStation5
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