PILNE: Aktywność gospodarcza w strefie euro kurczy się wolniej niż zakładano

Aktywność w sektorze usług strefy euro skurczyła się w maju w wolniejszym tempie niż wstępnie szacowano, choć wskaźnik pozostał poniżej kluczowego progu 50 punktów oddzielającego wzrost od recesji. Finalny indeks PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,7 pkt wobec wstępnego odczytu 46,4 pkt, a złożony PMI ukształtował się na poziomie 48,5 pkt, przewyższając zarówno szacunki (47,5), jak i poprzedni odczyt. W ujęciu krajowym pozytywnie zaskoczyła Francja, której serwisowy PMI wzrósł do 44,3 pkt z wstępnych 42,9 pkt, choć gospodarka ta nadal wyraźnie pozostaje w fazie kontrakcji. Niemcy odnotowały nieznaczną korektę w górę – composite PMI wyniósł 48,8 pkt wobec preliminarnego 48,6 pkt – podczas gdy Hiszpania okazała się najsilniejszym punktem eurolandu z composite PMI na poziomie 50,2 pkt, potwierdzając powrót do wzrostu względem 48,7 pkt w kwietniu. Wyniki Włoch pozostały marginalne – oba wskaźniki minimalnie obniżyły się względem kwietnia, choć composite PMI utrzymał się powyżej progu wzrostu na poziomie 50,4 pkt. Dane sygnalizują pewną stabilizację aktywności w regionie po słabszym początku roku, jednak skala ożywienia pozostaje skromna i nierównomierna. Para EURUSD nie reaguje przesadnie na odczyt. W ujęciu intraday widzimy przedłużenie spadków, za czym stoim dalsza eskalacja na Bliskim Wschodzie. Para wybija się poniżej 200-dniowej EMA, która może być traktowana jako ważny punkt świadczący o dotychczasowym trendzie długoterminowym. Źródło: xStation

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