Pszenica próbuje utrzymać trend wzrostowy 🔎Co dalej?

Globalny rynek pszenicy wchodzi w kluczowy moment, a kontrakt na pszenicę notowaną na CBOT (WHEAT) próbuje utrzymać trend wzrostowy. Produkcja może spaść w tym roku, ale jednocześnie pojawiają się sygnały, że pogoda może częściowo odwrócić negatywny trend. Notowania reagują na mieszankę czynników: od warunków atmosferycznych po zmiany w handlu międzynarodowym.

Wpływ pogody na ceny: Opady w rejonie Morza Czarnego oraz poprawa warunków w USA chwilowo łagodzą presję wzrostową cen, ale wcześniejsze susze nadal wpływają na kondycję upraw.

Rynek technicznie w trendzie bocznym: Notowania poruszają się w szerokim zakresie, a brak wyraźnego wybicia sugeruje niepewność co do dalszego kierunku.

Źródło: xStation5

Co mówi raport Commitment of Traders?

Chcąc odpowiedzieć na pozostawione powyżej bez odpowiedzi pytanie " Co dalej " z rynkiem pszenicy, możemy zajrzeć wgłąb pozycjonowania dużych traderów i hedgujących dostawy. Najważniejszy wniosek jest taki, że zarówno commercials (producenci, fizyczni członkowie rynku pszenicy) jak i managed money (duzi spekulancie) są po stronie short, ale robią to z zupełnie innych powodów. Commercials (producenci / merchandiserzy / przetwórcy) utrzymują dużą pozycję krótką nett (net short), co jest typowe dla rynku zbóż, bo zabezpieczają przyszłą sprzedaż fizycznego towaru. Managed money również jest net short, ale tylko nieznacznie. To istotne, bo pokazuje, że fundusze nie mają dziś mocnego przekonania do trwałego ruchu wzrostowego, nawet jeśli rynek ma potencjalne ryzyka pogodowe.

Pozycjonowanie commercials: nadal wyraźnie defensywne

Commercials mają 56 935 kontraktów long i 112 047 short , co daje net short około 55 112 kontraktów .

. Innymi słowy: producenci i podmioty z łańcucha dostaw nie zachowują się tak, jakby obawiali się gwałtownego, trwałego wybicia cen w górę. Gdyby ryzyko silnego rajdu było przez nich oceniane jako bardzo wysokie, ich short hedge zwykle nie wyglądałby aż tak ciężko.

Managed money: lekki net short, ale bez agresji

Managed money ma 102 122 kontrakty long i 107 672 short , czyli net short około 5 550 kontraktów .

W porównaniu z poprzednim tygodniem commercials zmniejszyli longi o 5 759 kontraktów i shorty o 6 326 kontraktów. To oznacza, że ich net short lekko się zmniejszył, ale tylko kosmetycznie. Nie ma tu sygnału dużego odwrotu od hedgingu sprzedażowego. Managed money zredukowało longi o 7 359 kontraktów i shorty o 6 191 kontraktów, więc finalnie ich net short lekko się pogłębił. Z tradingowego punktu widzenia to ważne: fundusze nie tylko nie budują świeżej ekspozycji long, ale wręcz szybciej redukują longi niż shorty. To nie jest zachowanie rynku, który przygotowuje się do agresywnego rajdu wzrostowego.

W silnie byczym układzie często widzimy, że commercials są short jako hedgerzy, ale managed money przejmuje inicjatywę po stronie long, licząc na wzrost cen. Tutaj tego nie ma. Fundusze nie chcą wyraźnie kupować rynku mimo potencjalnych argumentów pogodowych i podażowych. To oznacza, że rynek pszenicy nie zbudował jeszcze narracji, która przekonałaby kapitał spekulacyjny do wejścia w większy long trend. Dopóki managed money nie zacznie przechodzić z lekkiego net short do wyraźnego net long, każdy wzrost może być traktowany bardziej jako korekta lub short-covering niż pełnoprawny trend wzrostowy.

Net short rzędu 5,5 tys. kontraktów przy tej wielkości rynku nie jest pozycją skrajnie agresywną. To raczej sygnał, że fundusze nie mają silnej tezy kierunkowej , ale jednak minimalnie większe zaufanie mają do strony podażowo-spadkowej niż do trwałego odbicia.

Open interest spadł o 36 942 kontrakty do 465 537 , co jest ruchem znaczącym. To sugeruje, że część rynku po prostu zamyka ekspozycję , zamiast budować nowe, zdecydowane pozycje kierunkowe.

Ten raport nie daje jeszcze klasycznego byczego sygnału CoT. Największym problemem dla byków jest to, że fundusze nie chcą stanąć wyraźnie przeciwko commercials. Gdyby patrzeć na raport wyłącznie przez pryzmat relacji managed money vs producers, można byłoby zauważyć, że commercials nadal hedgują ciężko, a managed money nie widzi wystarczającego powodu, by ten hedge kontrować mocnym longiem. To oznacza, że rynek pszenicy wciąż pozostaje w fazie, w której fundamentalne ryzyka istnieją, ale nie zostały jeszcze przetłumaczone na silne przekonanie spekulacyjnego kapitału. Dopiero wyraźny zwrot managed money w stronę net long byłby mocniejszym sygnałem, że rynek zaczyna dyskontować realny problem podażowy, a nie tylko lokalne szumy pogodowe

Źródło: CFTC, CoT