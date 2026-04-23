Sentyment na europejskich parkietach podczas czwartkowej sesji kształtuje się jednoznacznie negatywnie. Inwestorzy coraz poważniej muszą wyceniać ryzyko eskalacji działań wojennych w cieśninie Ormuz.

Szczególnie dużym zmartwieniem dla uczestników rynku europejskiego jest sytuacja na rynku paliwa lotniczego oraz gazu. Prognozy wyraźnie wskazują na możliwość wyczerpania się paliwa lotniczego w Europie w ciągu 6–8 tygodni, a gaz notuje czwartą z rzędu wzrostową sesję, osiągając poziomy ok. 45 euro za MWh.

Negatywny sentyment udziela się też na GPW, kontrakty na WIG20 tracą ok. 1,2% w okolicach południa. Uwagę inwestorów na polskim parkiecie, odwracaną dotąd przez sezon wyników w USA, ponownie przyciąga kumulacja publikacji danych makroekonomicznych oraz wyników spółek krajowych.

Dane makroekonomiczne

Dane dotyczące nastrojów konsumentów okazały się mieszane. Sprzedaż detaliczna wzrosła w ujęciu rocznym o 9,8% wobec oczekiwań na poziomie 6,2%.

W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł aż 20%, co - mimo dużej sezonowości tego odczytu - jest wartością powyżej średniej z ostatnich lat.

Mimo tych imponujących wzrostów sam sentyment konsumentów (mierzony wskaźnikiem BWUK) spadł do poziomu -14,1. Jest to najniższy poziom od maja 2025 r. oraz odczyt poniżej średniej oczekiwań wynoszącej ok. -12 pkt.

Analiza wzrostów w ujęciu cen stałych oraz z podziałem na kategorie produktowe wskazuje, że największy wzrost nastąpił w kategorii paliwa oraz „pozostałe”. Poniżej średniej plasują się pojazdy, meble oraz książki.

Wiceminister Finansów poinformowała Senat o poprawie ściągalności podatku VAT, którego udział w PKB wzrósł do 8%.

W20 (D1)

Kurs na wykresie kontynuuje spadek w kierunku dolnego ograniczenia kanału konsolidacji. Kluczowe dla strony popytowej jest utrzymanie poziomu ok. 3490 pkt. Na korzyść podaży może działać normalizacja wskaźnika RSI oraz spadkowe sygnały wskaźnika MACD. Jeśli sprzedającym udałoby się pokonać poziom 3490 pkt, otwiera to drogę do testu szerokiej strefy wsparcia w rejonie 3420–3380.

