PILNE: Bardzo słabe dane z rynku pracy w Polsce 🚨

Najważniejsze wnioski Rosną szanse na cięcie stóp proc. w marcu

Zatrudnienie oraz wynagrodzenia za styczeń w Polsce spadają szybciej od oczekiwań, jak wynika z danych publikowanych przez GUS. W tym samym czasie obserwujemy niespodziewany spadek produkcji budowlano-montażowej, która według prognoz miała urosnąć. Co ciekawe RPP w komunikatach publicznie obawiała się napiętej dynamiki wzrostu wynagrodzeń, ale dzisiejsze dane wydają się te zagrożenia wymazywać. Trend dezinflacyjny w Polsce przyspiesza i zwiększa sznasę na dalsze luzowanie warunków monetarnych w Polsce. Źródło: XTB Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.