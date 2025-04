PILNE: Biały Dom ogłasza podwyżkę ceł na Chiny do 104%; indeksy wymazują zyski 🔔✂️

Rzecznik prasowy Białego Domu Levitt przekazała, że USA właśnie nałożyły dodatkowe 50% ceł na Chiny, podwyższając łączne taryfy do rekordowych 104%. Dodatkowe ograniczenia w handlu mają wejść w życie od jutra, 9 kwietnia.

Ta informacja jest zgodna z wczorajszymi zapowiedziami Trumpa, kiedy to zagroził on dodatkowymi 50% cłami na import z Chin, jeśli Pekin nie wycofa do końca dzisiejszego dnia ogłoszonych w piątek, 34% ceł odwetowych. Chiny zapowiedziały, że „będą walczyć do końca”, odmawiając ustępstw i sygnalizując gotowość do wdrożenia środków odwetowych. Wczoraj, Trump na platformie Truth Social ogłosił również zakończenie rozmów handlowych z Chinami i anulowanie zaplanowanych spotkań. W rezultacie, przed chwilą Biały Dom ogłosił realizację wcześniejszych zapowiedzi i wprowadzenie rekordowych 104% ceł na import z Chin.

W reakcji na te informacje US100 oraz inne kontrakty terminowe reprezentujące indeksy z Wall Street straciły na wartości, wyraźnie redukując tym samym pokaźne wzrosty z dzisiaj.

US500 schodzi w rejony 200-okresowej wykładniczej średniej kroczącej na interwale H1. Poziom ten może uchodzić za ważne wsparcie dzisiejszego momentum wzrostowego. Źródło: xStation